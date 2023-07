Cevin Chan dominiert in Dorum

Haben sich unlängst selbstständig gemacht: Cevin Chan und Charleen Bertram. © Kaschek

Gleich mehrere gute Platzierungen verzeichneten die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden auf diversen Turnieren.

Verden – Beim Turnier des Wurster Reitclubs in Dorum konnte Cevin Chan für den RV Graf von Schmettow einen tollen Erfolg verbuchen, denn er gewann mit der Prüfung auf M*-Niveau am Sonntag das Highlight auf dem Dressurplatz. Mit einer Wertnote von 7,70 verwiesen Cevin Chan und sein Partner Best Solution, ein siebenjähriger Hannoveraner Wallach von Bon Coeur (MV Floriscount), die Konkurrenz deutlich auf die Plätze.

„Best Solution ist erst rund drei Monate bei uns und hat sich toll entwickelt. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg“, so Chan, der sich vor Kurzem gemeinsam mit Charleen Bertram, die für den RC Hagen-Grinden reitet, selbstständig gemacht hat. Charleen Bertram selbst war an diesem Tag in Hambergen im Einsatz, wo sie mit Deejay in der Dressurpferdeprüfung der Klasse M mit einer 7,7 einen starken zweiten Platz erreichte. In Dorum freute sich zudem Aller-Weser-Reiter Carsten Raschen mit Apollo über Platz zwei im Punktespringen der Klasse M*. In einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L belegte Vereinskollegin Ulrike Hatzl auf Koru Platz vier.

Markus Beerbaum punktete in Hambergen für den RV Aller-Weser, denn er war dort in einer Springpferdeprüfung der Klasse L auf Chanaika, einer sechsjährigen Hannoveraner Stute von Chacoon Blue (MV Conthargos), erfolgreich. Mit seinem zweiten Pferd Zenzero schnappte er sich zudem Platz drei. Im Dressurviereck war Greta Deckert siegreich, die mit Humpfry-Me eine Dressurreiterprüfung der Klasse L* dominierte. Die Aller-Weser-Reiterin und das Deutsche Reitpferd von Halifax (MV Dressman) erhielten von der Jury die beeindruckende Wertnote von 8,30 für ihre Leistung. Melina Hasenklever war für den Verdener Schleppjagd-RV ebenfalls am Start und konnte sich dort im M*-Springen mit Charles über Platz drei freuen.

In Tostedt konnte sich außerdem im Rahmen der populären Pferdeleistungsschau Ellen Bruun einen Sieg in einer Reitpferdeprüfung schnappen. Die Dänin, die für den RV Aller-Weser reitet, erhielt für ihre Darbietung auf For Colour, einem vierjährigen Oldenburger Hengst von Fürst Toto (MV Sir Donnerhall) eine Wertnote von 8,30. Erfolgreich war auch Vereinskollegin Mailin Quast, die sich mit dem siebenjährigen Hannoveraner Dexter (Diancontinus x MV Couleur-Rubin) mit einer 8,80 den Erfolg in einer Springpferdeprüfung der Klasse L sicherte. Im M*-Springen konnte sich Cesar Matias Camacho, der ebenfalls seit Kurzem für den RV Aller-Weser reitet, auf Carlotta Platz vier schnappen. Aller-Weser-Reiterin Kathrin Dittmer erreichte auf der Hannoveraner Stute Samanna Platz zwei in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Das Duo kam auf eine Wertnote von 7,80. Lea Hoffmann belegte für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden auf Carlotta Platz zwei im E-Springen.

In Springe belegte Amanda Isaksson in der Springpferdeprüfung der Klasse L Platz vier. Gestartet war die Schwedin, die für den RV Aller-Weser reitet, auf Kalista, mit der sie sich eine Wertnote von 8,20 sicherte. kk