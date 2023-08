Reiten: So fand Cesar Matias Camacho zu seinem Glück

Sportlich und privat hat Cesar Matias Camacho sein Glück gefunden: Der Aller-Weser-Reiter mit Lebensgefährtin Jacqueline Hustedt – das Paar kümmert sich in Stedorf um ihre Lieblinge wie Lord Leroy (l.) und Kalle Lustig. © Kaschek

Auf den Turnieren im Verdener Umland taucht seit wenigen Wochen auch in der gehobenen Klasse vermehrt ein Name auf: Cesar Matias Camacho. Vor allem im Sattel von Carlotta machte der Reiter vom RV Aller-Weser auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit seiner Partnerin Jacqueline Hustedt hat er große Pläne.

Verden – Aufgewachsen ist Cesar Matias Camacho in Argentinien, obwohl er italienische Wurzeln hat. Schon als Kind träumte der heute 36-Jährige davon, nach Europa zu kommen, um in der Reitsportszene Fuß zu fassen. Die Liebe zu Pferden entdeckte Cesar Matias Camacho aber bereits in seiner Heimat Buenos Aires, denn sein Bruder litt an einer körperlichen Behinderung, deren Behandlung durch eine Reittherapie unterstützt wurde. „In meiner Familie gab es immer Pferde. Nachdem mein Bruder die Therapie begonnen hat, kaufte meine Mutter ein ehemaliges Rennpferd. So hat alles angefangen“, erinnert er sich.

Im Jahr 2017 wurde der Wunsch auszuwandern wahr und über Umwege landete Cesar Matias Camacho schließlich am Stall des international hoch erfolgreichen argentinischen Springreiters Patricio „Pato“ Muente in Soltau. Vor allem mit jungen Pferden sammelte der Argentinier Turniererfahrungen und erreichte auch die höheren Klassen.

In Soltau auf Jacqueline Hustedt getroffen

Für Cesar Matias Camacho war die Zusammenarbeit ein Glücksfall, denn dort gelang es ihm nicht nur, einen Fuß in die Tür der Turnierreiterei zu bekommen, er traf auch auf die Langwedelerin Jacqueline Hustedt, die zu dieser Zeit als Bereiterin bei Patricio Muente beschäftigt war. Aus einer Freundschaft entwickelte sich eine Liebesbeziehung.

Während Cesar Matias Camacho kurzzeitig auf dem Gestüt Eichenhain in Blender tätig war, bot sich Jacqueline Hustedt in 2020 die Möglichkeit, den Betrieb von Horst Rimkus in Stedorf zu übernehmen und als Beritt- und Pensionsstall weiterzuführen. Schnell war klar, dass ihr Lebensgefährte ihr bei allen anfallenden Arbeiten auf dem Hof zur Hand gehen würde – das Turnierreiten stand so zunächst hinten an, denn Jacqueline Hustedt kann nach einem Unfall nicht mehr so viel Zeit im Sattel verbringen wie früher.

Wenn Cesar mir nicht bei so vielen kleinen Dingen wie Traktorfahren geholfen hätte, wäre es viel schwieriger gewesen, den Betrieb aufzubauen.

„Wenn Cesar mir nicht bei so vielen kleinen Dingen wie Traktorfahren geholfen hätte, wäre es viel schwieriger gewesen, den Betrieb aufzubauen“, erinnert sich die 27-Jährige, die zwei Jahre in Südafrika als Bereiterin gearbeitet hat, bevor sie die Ausbildung bei Patricio Muente begann. Sie kann sogar auf eine internationale Platzierung in der schweren Klasse zurückblicken.

Um wieder mehr an Turnieren teilzunehmen, kam Jacqueline Hustedt vor einiger Zeit die Idee, ein junges Pferd zu kaufen und dieses in den Sport zu bringen. Die Wahl fiel auf das Deutsche Sportpferd Kalle Lustig, den Cesar Matias Camacho später erfolgreich bei Wettbewerben vorstellte. Zweimal die Woche fuhr das Paar zum Training nach Vechta, um bei Jürgen Hoffmann weiter an den Feinheiten zu arbeiten. „Jürgen hat mir den deutschen Weg der Reiterei gezeigt. Ich musste eine Menge Dressurarbeit machen, die die Basis für gutes Springreiten ist. In Argentinien lernen wir diese Grundlagen nicht auf diese Art“, so Cesar Matias Camacho.

Cesar Matias Camacho bevorzugt kleine Meilensteine

30 Boxen stehen Jacqueline Hustedt auf der Anlage in Stedorf zur Verfügung. Darunter befinden sich einige Einsteller, vor allem aber Berittpferde. Dazu gehört seit Kurzem auch die bereits erwähnte Hannoveraner Stute Carlotta, eine achtjährige Cascadello-Tochter (MV Chacco-Blue) aus dem Besitz von Susanne und Jürgen Beck, mit der Cesar Matias Camacho hofft, bald auf S-Niveau antreten zu können. „Mein Ziel wäre es, mich mit Carlotta weiterzuentwickeln und später mehr Pferde in Beritt zu haben. Ich denke nicht an Aachen oder die Olympischen Spiele. Kleine Meilensteine wie Qualifikationen für das Bundeschampionat sind erst einmal das Wichtigste. Es macht mir viel Spaß, junge Pferde auf Turnieren erfolgreich vorzustellen“, schließt Cesar Matias Camacho.