Celine Siegmann und Wallach Don de Noir triumphieren

Langwedelermoor - Viele Reiter waren der Einladung zum Turnier des RV Alte Aller Langwedel-Daverden auf der Anlage der Familie Kuhlmann in Langwedelermoor gefolgt. Ausgeschrieben waren etliche Basisprüfungen in der Dressur, im Springen und im Gelände Die Teilnehmer kamen aus vielen verschiedenen niedersächsischen Vereinen, was die Beliebtheit der Veranstaltung unterstreicht.

„Mit rund 650 Startplatzreservierungen sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben allen die Chance gegeben, bei uns zu starten. Es hat an dem langen zwölfstündigen Turniertag dennoch alles gut geklappt“, freute sich Turnierleiterin Ute Wesemann. Die Reiter konnten viele Punkte für den beliebten Kreiscup und für die Verdener Cross-Trophy sammeln. Vergeben wurde auch wieder der von Kassandra Mohr gestiftete „Go-Mohr Cup“, in dem es um die Nachwuchsförderung talentierter junger Dressur- und Springreiter geht. In diesem Jahr ging der Cup an Jost Witte vom Reit- und Rennverein Schwarme, der mit 14,10 Punkten knapp die Nase vorn hatte vor Vivien Hasenklever vom Gastgeber RV Alte Aller Langwedel-Daverden (14,00) und Merle Deckert vom RV Aller-Weser mit 13,90 Punkten. Die Zwei-Sterne Dressurprüfung Kl. A wurde von Vanessa Szalinski vom Gastgeber RV Alte Aller Langwedel-Daverden auf dem achtjährigen Hannoveraner Wallach Royal Flash mit der Note 7,5 gewonnen. Auch in den beiden Ein-Sterne Dressurprüfungen Kl. A siegten mit Celine Siegmann (RV Thedinghäuser Holz) auf Don de Noir (7,6) und Alena Blume (RV Aller-Weser) auf Fulano B (7,50) zwei Reiterinnen, die für den Kreisreiterverband Verden starten. In den Dressurreiterprüfungen der Kl. A gab es für den Gastgeber zweite Plätze durch Kristin Szalinski auf Wyatt Earp (7,2) und Sina Wesemann auf Shania (7,2). Sina Wesemann glänzte auch in der Stilspringprüfung Kl. A*, in der sie hinter der Nienburgerin Rica Münzberg auf Little Ann (7,8) auf Dark Angel (7,6) Zweite und auf Jeanny H (7,5) Dritte wurde. Den dritten Platz musste sie sich aber mit ihrer Vereinskameradin Melina Hasenklever auf Wiesenguts Tamano (7,5) teilen. Dafür war Sina Wesemann im Stilspring-Wettbewerb auf Dark Angel (7,5) nicht zu schlagen. In den Wertungsprüfungen für die Verdener Cross Trophy machten Melina Hasenklever (RV Alte Aller Langwedel-Daverden), Magali Nicol (RV Kirchwalsede) und Kim Karlotta Eschenhorst (RSG Meeresburg) durch vordere Platzierungen einigen Boden in der Gesamtwertung gut. J jho