Thomas Celik rettet FC Verden 04 noch Punkt – 1:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sein Schuss flog in den Winkel: Thomas Celik markierte in Drochtersen das Verdener 1:1. Archiv © Westermann

Das erste Unentschieden für den FC Verden 04: Die Neubarth-Elf kehrte am Sonntag mit einem 1:1 vom Landesliga-Duell bei der SV Drochtersen/Assel II heim.

Verden – Mit dem Ergebnis zeigte sich Frank Neubarth einverstanden. Zwar konnte sein FC Verden 04 das Landesliga-Duell am Sonntag bei der SV Drochtersen/Assel nicht gewinnen – aber das 1:1 (0:1) war für den Trainer ein verdientes Remis. „Die Gastgeber haben von Beginn an engagiert und griffig gespielt. Wir besaßen zwar in der zweiten Halbzeit einige Chancen, es fehlte jedoch an der letzten Konsequenz“, resümierte der Ex-Profi.

Jan-Ole Müller mit Platzwunde am Kopf

Die Regionalliga-Reserve suchte wie erwartet sofort Rehabilitierung für ihr 1:8 gegen Neetze. Beide Team neutralisierten sich im ersten Abschnitt, sodass ein 0:0 das logische Ergebnis gewesen wäre. Aber kurz vor der Pause fehlte bei einem Konter die Absicherung, Leander Quell marschierte allein auf Keeper Jascha Tiemann zu und vollendete zum 1:0 (45.). Dem FC war anzumerken, dass zunächst Luis Saul kurzfristig erkrankt abgesagt hatte und dann auch noch Jan-Ole Müller nach einer Viertelstunde mit einer Platzwunde am Kopf vom Feld musste.

„Es gab einige personelle Umstellungen. An denen hat es aber letztlich nicht gelegen, alle Jungs haben ihre Sache gut gemacht“, meinte Neubarth. In Hälfte zwei wurde der Gast offensiver, musste aber bei Kontern immer achtsam bleiben. Was fehlte, waren der letzte Pass oder die richtigen Entscheidungen bei den Allerstädtern. So wurden Chancen vergeben, die vor drei, vier Wochen noch Erfolg gebracht hätten. Zehn Minuten vor Schluss rettete Thomas Celik mit einem sehenswerten 18-Meter-Schuss in den Winkel zum 1:1 wenigstens einen Punkt.