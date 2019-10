Celik behält die Nerven – und verabschiedet sich

Verden per Strafstoß zum 1:0 über Bornreihe geschossen / Sonntag wegen Zerrung nicht dabei

+ In dieser Szene wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen: Thomas Celik, der später Verdens 1:0-Siegtor gegen Bornreihe per Strafstoß erzielte. Foto: Ingo Wächter

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Kampf und Krampf waren Trumpf – am Ende verließen die Landesliga-Kicker des FC Verden 04 den heimischen Hubertushain ziemlich erleichtert: Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg über den SV BW Bornreihe gelang der Neubarth-Elf am Tag der Deutschen Einheit im Nachholspiel der erste Dreier nach fünf sieglosen Partien. „Ich musste ja bis zum Schluss Angst haben, dass noch einer vom Platz fliegt und wir den Sieg noch aus der Hand geben. Zu viele unnötige Gelbe Karten hat der Schiri verteilt, da hätte in dieser Hinsicht immer etwas passieren können“, atmete Neubarth tief durch. Zwar war das Ergebnis insgesamt verdient, die Leistung indes ließ einiges zu wünschen übrig. Fahrige Anfangsphase, in der ein Rückstand in der Luft lag, wieder einmal klare Chancen im weiteren Verlauf vergeben – und am Ende zahlreiche Konterchancen ganz schlecht ausgespielt: Ein souveräner Auftritt sieht anders aus. Wobei der Coach bei aller Kritik auch ins Rennen warf, „dass wir da natürlich mit den vielen Talenten eine junge Truppe auf dem Rasen haben.“