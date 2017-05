Celeste mit einem tollen Debüt

Etelsen - Gleich mit fünf Mannschaften war der TSV Etelsen beim ersten HipHop- und Streetdance-Contest in Osnabrück vertreten. Insgesamt gingen dort bei der Premiere 60 Tanzgruppen mit fast 800 Teilnehmern an den Start.

Eine starke Vorstellung zeigte die Gruppe Celeste, trainiert von Lisa Neubauer und Celine Spanuth, bei ihrem ersten Wettkampf mit dem Tanz zum Thema „Trolle“ in der Altersgruppe Kids. Die Etelser erreichten auf Anhieb das Finale der Einsteiger. Auch dort wussten sie zu überzeugen und belegten einen starken dritten Platz.

Ebenfalls in der Altersgruppe Kids tanzte die Gruppe „La Luma“, trainiert von Annika Klein und Pia Laackmann. Mit ihrem Thema „Mario Kart“ überzeugten auch sie die Wettkampfrichter und verpassten im Finale der Fortgeschrittenen nur denkbar knapp das Podest und belegten den vierten Platz.

Die Trainerin steigt mit auf die Tanzfläche

In der Altersklasse der Juniors startete die Gruppe Kaladuo von Lana Fenske und Nina Böse. Auch sie durften ihren Tanz „Räuberbande“ ein zweites Mal im Finale der Fortgeschrittenen zeigen und erreichten am Ende den guten fünften Platz. Die Magic Diamonds, trainiert von Michelle Seliger und Lisa Neubauer, tanzten in der Altersgruppe Teens als „Düsenjets“. Nach einer starken Runde, in der sich eine der Tänzerinnen verletzte, schaffte es auch diese Gruppe ins Finale zu den Fortgeschrittenen und errang mit nur fünf Tänzerinnen den fünften Platz.

In der größten Konkurrenz, bei den Adults, vertraten die „Dream Dancer“ die Etelser Farben. Trainerin Michaela Wöltjen stand dabei sogar selbst mit auf der Tanzfläche. In der Endabrechnung belegte die Gruppe mit ihrer Darbietung zum Thema „Sklaven“ bei den Fortgeschrittenen Platz neun. „Es war ein sehr schöner, aber auch sehr langer Tag. Erst gegen 24 Uhr fielen alle Tänzerinnen glücklich und erschöpft in ihre Betten“, sagte Trainerin Michaela Wöltjen.

woe

