Oytens Trainerin Carolin Sunder hat großen Respekt vor der HSG Hude/Falkenburg

Wollen die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires ihre Titelchancen wahren, darf auch die HSG Hude/Falkenburg kein Stolperstein werden.

Oyten – Seit drei Spielen steht Carolin Sunder nun in der Verantwortung als Trainerin des Handball-Oberligisten TV Oyten. Seitdem feierten die Vampires drei Siege. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen vor der Partie (So., 16.30 Uhr) bei der HSG Hude/Falkenburg.

„Den Rückenwind aus den vergangenen Spielen wollen wir natürlich nutzen. Aber wir reisen schon mit einer großen Portion Respekt nach Hude“, weiß Sunder um die Qualitäten der HSG in eigener Halle. „Die haben gegen alle Mannschaften von oben gewonnen. Daher erwartet uns dort ein hartes Stück Arbeit“, hofft Oytens Trainerin auf eine ähnliche Einstellung wie zuletzt beim 34:26-Erfolg im Spitzenspiel gegen Friedrichsfehn. „An diese Leistung gilt es anzuknüpfen. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Wir haben sehr gut trainiert und sind von daher guter Dinge“, hat Sunder in personeller Hinsicht keine Probleme. Ausfälle gibt es keine. Dafür kehrt Kim-Laura Schmelz in den Kader zurück.

Kim-Laura Schmelz kehrt in den Kader zurück

Bei den Gastgeberinnen gilt es in erster Linie den Rückraum mit Mareike Zetzmann und Lisa-Marie Hillmer zu kontrollieren. Darüber hinaus verfügt die HSG mit Kim Sanders über einen Wirbelwind auf Linksaußen. Dafür sieht Sunder gewisse Defizite der Gastgeberinnen im Tempospiel. kc