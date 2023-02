Badminton: BV Verden erklimmt Platz drei

Teilen

Grund zur Freude: Der BV Verden mit D. Wardin, U. Hensen, L. Weizenkorn, H. Bouwmann, E. Neudeck, J. Deneke, H. Schiller belegt als Aufsteiger Rang drei der Bezirksklasse. © BV

Nachdem der BV Verden die vergangene Kreisliga-Saison als Meister abgeschlossen hatte, folgte nun die härtere Prüfung in Badminton-Bezirksklasse. Dabei präsentierte sich der Aufsteiger recht robust und hat durch die bemerkenswerte Punkteausbeute den dritten Tabellenplatz erkämpft.

Verden – Ein weiterer Grundstein für diesen Erfolg war der Auftritt am sechsten Spieltag. Das Team um Dominic Wardin erspielte zwei neuerliche Siege gegen die BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf I und die BSG Wallhöfen/Ihpohl III mit jeweils 7:1.

Der nächste Spieltag am Sonntag dürfte dann allerdings alles andere ein Spaziergang werden. Die Domstädter müssen zum Tabellenersten Stade III. Dennoch räumen sich die Domstädter Chancen ein, zumindest einen Punkt mitzunehmen. „Wir werden zeigen, dass wir durchaus mithalten können und es Stade so schwer wie möglich machen“, so der Teamchef Wardin.

Im Anschluss spielt der BV Verden gegen den TV Sottrum. Eine vermeintliche leichte Angelegenheit, da das Hinspiel klar mit 7:1 gewonnen wurde. „Gerade in solchen Spielen müssen wir konzentriert bei der Sache bleiben“, erwartet Wardin daher einen engen Schlagabtausch.