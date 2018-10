Buttgereit: „Müssen auch mal so zufrieden sein“

Etelsen feiert völlig unspektakuläres 2:0 in Hülsen / Reiners und Littmann treffen / SVV-Coach Jamieson lobt Moral

+ Sicher weggeköpft: Etelsens Robert Littmann (rechts) klärte bei einem der ganz wenigen Hülsener Vorstöße gegen Marcel Meyer. Der Titelanwärter gewann das einseitige Derby 2:0. J Foto: von der Eltz

Hülsen - Von Ulf von der Eltz. Sie können es also auch langweilig: Eine Woche nach dem grandiosen 5:3 im Spitzenspiel über den FC Hambergen legten die Fußballer des TSV Etelsen am Sonntag im Bezirksliga-Derby beim SVV Hülsen mit einem völlig unspektakulären 2:0 (1:0)-Erfolg nach. Pflichtaufgabe erfüllt und Mund abputzen – unter dieses Motto stellte Gerd Buttgereit den Auftritt seines Titelanwärters: „Es ist doch klar, dass man nicht immer fünf oder sechs Tore schießen kann. Unterm Strich muss man auch mal so zufrieden sein.“ Jetzt kann sich der Coach der Schlossparkkicker am spielfreien Wochenende gemütlich zurücklehnen und anschauen, wie der TSV Ottersberg und Hambergen im nächsten Hit die Punkte verteilen.