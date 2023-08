Nora Burmeister feiert gelungenes Comeback – 5:1

Von: Frank von Staden

Nora Burmeister © Freese, Matthias

Gelungener Auftakt für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die sich am Wochenende relativ deutlich mit 5:1 (5:1) in der 1. Runde des Bezirkspokals beim klassentieferen TSV Timke durchsetzen konnte.

Fischerhude – „Das war sicherlich ein ordentlicher Aufgalopp in die Saison. Wir haben gut ins Spiel gefunden, sind schnell in Führung gegangen und haben dann zum richtigen Zeitpunkt den Ausgleich kassiert. Danach war die Mannschaft hellwach und hat eine gute Reaktion gezeigt. Im zweiten Durchgang haben wir dann allerdings enormen Chancenwucher betrieben“, konstatierte da später Fischerhudes Coach Bernd Burmeister, der mit seiner Elf am kommenden Sonntag in der 2. Runde nun den klassenhöheren TuS Güldenstern Stade empfangen wird. Ein starkes Comeback nach einem halben Jahr Verletzungspause feierte Trainer-Tochter Nora Burmeister, die an allen Toren beteiligt war. Die Führung erzielte Mascha Laucke nach Burmeister-Zuspiel, das 1:2 und 1:4 markierte Burmeister selbst, das 1:3 erneut durch Mascha Laucke sowie das 1:5 durch Jule Laucke bereitete sie abermals vor.

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning - Schumacher, Aumann, Ne. Brüning, Klee, M. Evers (46. Gosse), J. Laucke, Kommnick (46. T. Evers), Burmeister (65. Koch), M. Laucke (46. Hohenstein).