Beachvolleyball: Decker/Landon starke Fünfte beim U17-Bundespokal

Die Motivation des großen Bruders half: Badens Bennet Decker (links) und Partner Noah Landon (rechts) wurden beim Bundespokal von Alexander Decker unterstützt. © privat

Erfolg auf nationaler Ebene für Bennet Decker: Das Talent des TV Baden belegte mit seinem Partner Noah Landon vom TSV Winsen den fünften Platz beim Bundespokal der U17-Beachvolleyballer in Bitterfeld.

Baden – Für Bennet Decker war es eine kurze Stippvisite im Ort, in dem sein großer Bruder Alexander (25) in der 1. Bundesliga für den VC Bitterfeld-Wolfen aufschlägt. Zum U17-Bundespokal war das Duo aus Baden/Winsen vom Nordwestdeutschen Volleyballverband nominiert und im Feld der 32 Teams als Nummer 20 gesetzt. Der NWVV schickte noch ein zweites Team, das im Jugendnationalkader aufgestellt ist und daher auf Platz 6 gesetzt war.

In den Vierer-Gruppe belegten Decker/Landon den dritten Platz, nachdem sie gegen den späteren Turniersieger aus Hessen Backhaus/Müller und die Berliner Borchard/Kramer jeweils mit 0:2 verloren und gegen das Bocholter Team Dörpinghaus/Janitzki mit 2:0 gewonnen hatten.

In der Zwischenrunde gab es gegen Hansen/Hüper aus Schleswig-Holstein einen 2:0-Sieg – ebenso wie gegen die Brandenburger Höhne/Reinsperger.

Top-Leistung gegen die Lokalmatadoren

Bennets liebste Begegnung war am Abend das Spiel gegen die Lokalmatadoren aus Leipzig: Lepski/Pfeifer. Die beiden Jungs steigerten ihr Spiel enorm und gewannen 2:1. Es gab dann eine lange Spielpause für das Team. Erst um 21:30 Uhr ging es gegen die späteren Vizemeister unter Flutlicht – 0:2.

Am Finaltag auf dem Centercourt mit Fernsehübertragung unterlagen Decker/Landon gegen die späteren Turniersieger aus Hessen (Backhaus/Müller) mit 1:2. Mit der zweiten Niederlage (Double-Out) war das Turnier beendet. So stand am Ende ein toller fünfter Platz für das Duo aus dem Nordwestdeutschen Volleyballverband.

Für Bennet Decker ging es danach gleich weiter dreitägigen Hallen-Kaderlehrgang nach Westerstede.