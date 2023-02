Bundesligist HSV Handball am Samstag in Achim

Von: Kai Caspers

Handball-Bundesligist HSV Hamburg kommt im Rahmen der Vorbereitung zu einem Testspiel gegen Oberligist SG Achim/Baden. © Verein

Es ist angerichtet! Am Samstag, 11. Februar, gastiert Handball-Bundesligist HSV Hamburg um 17 Uhr im Rahmen seiner Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte zu einem Testspiel beim Oberligisten SG Achim/Baden in der Gymnasiumhalle. Das Team von Trainer Torsten „Toto“ Jansen rangiert aktuell auf dem achten Platz und stellt mit Casper Ulrich Mortensen den mit 127 Treffern derzeit besten Torschützen der Liga.

Auch der ehemalige Nationaltorhüter Johannes „Jogi“ Bitter zählt noch immer zu den Meistern seines Faches. Die Eintrittskarten für diesen sportlichen Leckerbissen waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. „Es wird auch keine Tageskasse mehr geben. Die Abholung der vorbestellten Karten geht am Samstag noch von 15 bis 15.30 Uhr“, lässt Cord Katz, Teammanager des Oberligisten, wissen. Einlass in die Halle ist ab 15.30 Uhr. Im Anschluss an die Partie stehen die Hamburger den Handballfans kurz nach dem Spiel noch für Autogrammwünsche zur Verfügung. Katz: „Da die Parkplatzsituation an der Halle sehr angespannt ist, bitten wir die Ortsansässigen nicht mit dem PKW zu kommen.“ kc