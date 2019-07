Büssenschütt zurück in Etelsen

+ Philipp Büssenschütt Foto: iw

Etelsen – Erst zu Jahresbeginn war der 30-jährige Philipp Büssenschütt vom TSV Etelsen zum Fußball-Landesligisten FC Verden 04 gewechselt. Doch nach nur einem halben Jahr nun die Rolle rückwärts, kehrt „Büchse“ mit sofortiger Wirkung an den Schlosspark zurück. „Der Aufwand für die Landesliga ist mir einfach zu groß geworden. Kurzzeitig hatte ich sogar überlegt, dass ich gar nichts mache. Aber das kam für mich auch nicht in Frage. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder mit meinen Kumpels spielen kann“, begründete Büssenschütt seine Rückkehr. „Mit seiner Erfahrung hilft Philipp uns definitiv weiter. Daher bin ich froh, dass er wieder da ist“, so Trainer Nils Goerdel. kc