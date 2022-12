Büsing verspricht Volldampf

Von: Frank von Staden

Fehlt: Sean Al-Kaledi. © Privat

Während sich der SVV Hülsen derzeit in einer leichten Abwärtsspirale in der Fußball-Bezirksliga befindet, sieht das beim kommenden Gast (Sonntag, 14 Uhr) aus Bassen ganz anders aus. Die Grün-Roten legten einen Zwischenspurt ein und konnten den SVV in der Tabelle gar überholen.

Hülsen/Bassen – „Deshalb müssen, nein, deshalb werden wir auch am Sonntag einen Dreier einfahren, um das zu korrigieren! Allerdings müssen wir dafür unsere zuletzt gezeigten Fehler minimieren. Wie gut der TSV Bassen derzeit drauf ist, soll uns dabei überhaupt nicht interessieren. Wir müssen einzig und allein auf uns schauen“, gibt sich Hülsens Coach Lars Büsing, der nur Sean Al-Kaledi (5. Gelbe) aus dem Kader streichen muss, sehr optimistisch.

Das sind aber auch die Gäste, die mit einer breiten Brust anreisen. „Wenn das Spiel stattfindet, dann sind wir bereit und freuen uns drauf, dass wir die Gelegenheit bekommen, unsere kleine Serie auszubauen“, sagt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Der ein oder andere kränkelt zwar oder ist in Urlaub, doch letztlich können wir mit einer vollen Kapelle aufspielen!“

Das Hinspiel dominierten die Bassener zu Saisonbeginn etwas überraschend mit 3:2, „das wollen wir jetzt unbedingt geradebiegen“, verspricht Büsing im letzten Spiel des Jahres noch einmal Volldampf und Attacke.