Bühne frei für Nano Healys „Clown“

Ein echter Hingucker: Springreiter Nano Healy mit seinem Hengst Oak Grove’s Clown. © Kaschek

Mit seinem ungewöhnlichen Aussehen ist Oak Grove’s Clown ein echter Hingucker. Passender könnte der Name des Hengstes kaum sein, denn der neunjährige Hannoveraner von Cascadello (MV Balou du Rouet) sieht mit seiner weiß-braunen Kopfzeichnung wirklich einzigartig aus. Mit seinem Reiter Nano Healy hat „Clown“ mittlerweile die Herzen der Fans im Sturm erobert.

Morsum – „Alle Fotografen lieben ihn“, erklärt Nano Healy. Dabei ist es nicht nur das auffällige Äußere, das Oak Grove’s Clown auszeichnet. Der Hengst ist auch ein vielversprechendes Springpferd, das sein großes Talent schon unter Harm Lahde oder Mario Maintz bewies, mit dem er beim Großen Preis von Münster mit Platz zwei eine starke Leistung zeigte. Kurz danach wechselte „Clown“, der dem Gestüt Eichenhain in Blender gehört, an den Stall von Hilmar Meyer und bekam einen neuen Reiter. Mit Nano Healy scheint es nun so richtig zu harmonieren, denn unlängst belegte das Morsumer Duo im CSIU25 Grand Prix im Stockholmer Olympiastadion Platz drei. Dies war nicht nur ein riesiger Erfolg für den jungen Iren, der erst rund ein Jahr in Deutschland ist und in dieser Zeit, durch zehn Siege auf höchstem Niveau, bereits das Goldene Reitabzeichen verliehen bekam, sondern auch für das populäre Pferd, das damit eine seiner besten Leistungen überhaupt hinlegte und internationale Aufmerksamkeit erregte.

„Clown ist ein richtig cooler Typ“, findet Nano Healy, der mit seinem Publikumsliebling bald im Großen Preis von Rastede an den Start gehen könnte. Danach steht für „Clown“ ein Jungpferdeturnier auf der Anlage von Holger Hetzel nahe der niederländischen Grenze an. Auch die Weltmeisterschaft der Jungen Springpferde in Zangersheide im September dieses Jahres könnte langfristig ein Thema sein, denn dort könnte der Hengst in der Serie „Sires of the World“ mitmischen. Sicher wird er dort mit seinem speziellen Look ebenfalls einigen Medienrummel verursachen.

Aus der Zucht des Gestüts Eichenhain stammt übrigens auch die Klassestute Oak Grove’s Americana, eine elfjährige Stute von Aganix du Seigneur (MV Heartbreaker), mit der Nano Healy ebenfalls schon tolle Erfolge verbuchen konnte. Ein Fohlen seiner beiden Stars wäre für ihn ein Traum. kk