Budelmann-Pässe sezieren VSK-Deckung

TSV Bassen feiert klares 4:1 gegen Osterholz

+ Heiko Budelmann

BASSEN - Einen Konkurrenten im Kampf um Platz drei konnte Fußball-Bezirksligist TSV Bassen am Wochenende im direkten Duell abschütteln. So feierten die Mannen von Coach Uwe Bischoff am Sonntag daheim einen deutlichen 4:1 (4:1)-Erfolg über den einstigen Oberligisten VSK Osterholz-Scharmbeck. Der andere, Ortsrivale TV Oyten, ließ überraschend Federn gegegn Schlusslicht RSV II.