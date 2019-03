Nächster Neuzugang für die Oberliga-Handballer der SG Achim/Baden, die gestern Abend Nachwuchstalent Hendrik Budelmann von der Bundesliga-A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt vorstellten. Dort spielt er auf der Rechtsaußenposition, „wir sehen ihn in der kommenden Saison aber eher auf Linksaußen und in der Mitte“, so Teammanager Cord Katz (l.). Er als auch Coach Tobias Naumann attestieren dem Sohn des einstigen SG-Keepers Jörg Budelmann vor allem eine gute Spielübersicht.

Foto: von Staden