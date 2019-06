TSV Brunsbrock: Henning Meyer übernimmt

Brunsbrock – Trainer-Turbulenzen beim TSV Brunsbrock: Erst warf das Duo Walter Hötzl/Pablo Kaiser die Brocken hin, dann präsentierte der Vorstand den Nachfolger: Henning Meyer übernimmt für die neue Saison beim Fußball-Kreisligisten. „Ich habe gute Gespräche mit Henning geführt, nach denen er sich bereit erklärt hat, die Mannschaft in der nächsten Saison unter seine Fittiche zu nehmen“, erläuterte Sportdirektor Torsten Hoins am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der 49-Jährige Meyer, zurzeit aktiver Spieler in der Altliga-Truppe der Roten Teufel, ist die vereinsinterne Lösung, nachdem Hötzl und Kaiser für die Führungsetage völlig überraschend ihre Demission kundtaten. „Es ist natürlich schwierig, zu einem solchen Zeitpunkt einen externen Trainer zu finden. Zumal ja eigentlich klar war, dass die beiden weitermachen würden“, ergänzte Vorsitzender Jörg von Ahsen: „Und im Winter hatte das Gespann noch einen guten Draht zur Truppe gehabt.“

Ausgelöst worden waren die Turbulenzen, weil sich die Mannschaft dafür ausgesprochen hatte, nicht mehr mit Walter Hötzl weiterarbeiten zu wollen. „Sie hatte wohl das Gefühl, dass es in dieser Konstellation kein Vorankommen geben könne. Mehr Details kenne ich auch nicht“, erklärte Hoins. Als Hötzl seinen Ausstieg erklärte, zog Kaiser – ihm hatten die Spieler das Vertrauen ausgesprochen – nach und legte ebenfalls sein Amt nieder. „Pablo meinte, dass man so nicht auf einen grünen Zweig kommen könne. Das halte ich dann für eine logische Konsequenz“, zeigt von Ahsen Verständnis für Kaiser.

Nun steht also Henning Meyer verantwortlich an der Seitenlinie. Der einstige Spieler der ersten Herrenmannschaft betritt kein komplettes Neuland, denn er arbeitete bereits als Jugendtrainer. Derzeit bastelt der 49-Jährige an seiner B-Lizenz. vde