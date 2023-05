TSV Ottersberg dreht Derby in den Schlussminuten - 3:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Früher Torschütze: Verdens Paul Gauert, hier gegen die Ottersberger Stiliya Petrov (l.) und Romas Janot. © Albrecht

Trainer Axel Sammrey verließ den Hubertushain bester Laune: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie hier heute gewinnen soll, wenn sie mir ein Abschiedsgeschenk bereiten will. Dafür habe ich mich bedankt.“ Der Verdener in Diensten des TSV Ottersberg freute sich am Sonntag über den 3:2 (1:1)-Erfolg am vorletzten Saisonspieltag in der Bezirksliga beim FC Verden 04 II.

Verden – Auf der anderen Seite reagierte Jan Twietmeyer zurecht verärgert, weil seine Mannschaft in den Schlussminuten eine 2:1-Führung hergeschenkt hatte. Mit zwei Patzern machte Torhüter Thorben Bruns den greifbar nahen Sieg zunichte. „Die Treffer muss er sich ankreiden lassen. Wir hätten aber auch höher in Front liegen können, wenn wir die Chancen besser genutzt hätten. So ist es aus meiner Sicht ein unverdientes Ergebnis.“

Verdens Co-Trainer Neumann hört auf

Zunächst wurde Dennis Neumann vor dem letzten Heimspiel verabschiedet, der Co-Trainer hört aus zeitlichen Gründen auf. Dann gelang der Landesliga-Reserve das frühe 1:0 (3.), als eine Kalski-Ecke über die Abwehr segelte und Paul Gauert das Leder unter die Latte bugsierte. In der Folge übernahmen die Ottersberger das Zepter, besaßen auch einige Chancen. So geriet Ogur Beslenmis ein Kopfball nach Demaku-Freistoß zu hoch (11.), scheiterte Drilon Demaku nach Hereingabe von Roman Janot aus vier Metern an Bruns (15.) und traf Daniel Throl nach starkem Zuspiel von Stiliyan Petrov den Außenpfosten (18.). Die Heimelf hatte nur einen Tavan-Schlenzer auf die Latte (22.) entgegenzusetzen. Dann narrte Demaku Verdens Keeper mit einem Freistoß aufs kurze Eck zum 1:1 (34.).

Im zweiten Abschnitt rettete Bruns gegen Throl (49.) und schoss Maciej Stenzel nach feiner Einzelleistung drüber (57.). Sammrey: „Wir hatten also Chancen genug. Daher ist unser Sieg gar nicht mal so unverdient.“ Nach gut einer Stunde bekam seine durch Ausfälle dezimierte Mannschaft Probleme, die Verden II zu mehreren Einschussmöglichkeiten durch zweimal Kato Tavan, der am starken Leon Seeger scheiterte, und Matthis Krey, dessen Schuss Daniel Luckyman von der Linie kratzte, nutzte. Erst der prima aufspielende A-Junior Jermaine Johnson markierte mit schönem Tor das 2:1 (65.). Danach fand er in Seeger seinen Meister (76.).

Thorben Bruns leistet sich zwei Patzer

Als alles nach einem FC-Sieg aussah, kam Ottersberg zurück. „Schön, wie sich die Mannschaft aufgerappelt hat“, so Sammrey. Der Gast benötigte aber die Hiife von Keeper Bruns, der zunächst nach weitem Ball von Artur Janot zu zögerlich herauskam und von Torschütze Throl umkurvt wurde – 2:2 (87.). Und dann bei Throls Kopfball stehen blieb und ihn umrempelte – Samet Ögütucen brauchte die Kugel nur noch zum 3:2-Sieg über die Linie zu schieben (90.+1).