Max Brookmann rettet Achim ersten Punkt

Achim - Nach zwei Auftaktniederlagen in der Qualifikationsrunde zur Landesliga merkte man den Fußball-C-Junioren (U15) der JSG Achim/Uesen die Verunsicherung an, doch mit zunehmender Spielzeit legte sie sich und die Elf von Trainer Abdu Nasraoglu konnte sich ein beachtliches 1:1-Unentschieden beim JFV Rotenburg erkämpfen.

Das mit wenig Torraumszenen geprägte Spiel spielte sich zunächst im Mittelfeld ab ehe die Gäste eine Schrecksekunde überstehen mussten, als Rotenburgs Kapitän Komeill Nasir aus kurzer Distanz nur über das Tor drosch. Auf der Gegenseite vergab Max Brookmann die mögliche Führung für seine Elf. Nach der Halbzeit erhöhte die Heimmannschaft nochmals den Druck, aber die Achimer hielten weiterhin gut dagegen und erarbeiteten sich Konterchancen. In der 54. Minute nutzte Rotenburg dann aber eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zum 1:0. Nach einer Stunde dann jedoch der verdiente Ausgleichstreffer, als Max Brookmann nach einer Ecke zur Stelle war und aus dem Gewühl heraus am schnellsten reagierte-1:1. „Ein Kompliment an das Team. Es hat nie Aufgegeben und sich gegen einen spielstarken Gegner den Punkt redlich verdient“, zeigte sich Nasraoglu hochzufrieden. J dre