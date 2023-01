Bronze für Kugelstoßerin Inga Wedig bei Landesmeisterschaft

Teilen

Inga Wedig sicherte sich den dritten Platz. © Görlitz

Bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Hannover ist Werferin Inga Wedig von der LG Kreis Verden ein guter Einstand in die Frauenklasse gelungen. Hatte Wedig im vergangenen Jahr bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Kugelstoßen den sechsten Platz belegt, sicherte sie sich nun mit einer Weite von 12,23 Metern Rang drei bei den Frauen.

Verden - Ein Ergebnis, das nach den Vorleistungen auch zu erwarten war. Mit ihrer Leistung blieb die Verdenerin genau wie die erstplatzierten Konkurrentinnen noch deutlich unter ihrer Bestweite von 13,47 Meter. „Allerdings war die Weite für die technischen Fehler und den blöden Ring, ein sehr stumpfer Holzring, völlig in Ordnung“, kommentierte Trainerin Yasmin Homeyer.

Neben Inga Wedig vertrat nur die Verdener Springerin Marit Domnik die LGKV-Farben. Im Dreisprung der U18-Jugend mit 13 Wettkämpferinnen kam sie im ersten Versuch auf 9,56 m und ließ noch 9,54 m und 9,44 m folgen. Das reichte als Elfte nicht ganz zur Endkampfteilnahme der acht besten Springerinnen. „Für Verbesserungen müssen wir an ihrer Anlaufgeschwindigkeit arbeiten. Das gilt es jetzt in den Fokus zu nehmen“, so das Fazit von Trainer Klaus-Dieter Nolte. hbm