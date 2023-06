Reiten: Brianne Beerbaum punktet bei „Aachen der Jugend“

Teilen

Wusste bei den Future Champions in Hagen zu überzeugen: Brianne Beerbaum. © Wächter

Die Thedinghauser-Holtorfer Nachwuchsspringreiterin Brianne Beerbaum hatte ihren großen Auftritt bei den „Future Champions“ in Hagen am Teutoburger Wald. Unter anderem wurde sie in einem schweren Springen Zweite.

Thedinghausen – Nur die besten jungen Talente bekommen überhaupt die Chance, bei diesem Turnier dabei zu sein. Nicht ohne Grund wird das Turnier daher als „Aachen der Jugend“ bezeichnet, denn traditionell ist das Event auf dem Hof Kasselmann auch die letzte Möglichkeit, an einem Sichtungsturnier für die Europameisterschaften teilzunehmen und sich für eine Kadernominierung zu empfehlen.

Aller-Weser-Reiterin Brianne Beerbaum war die Qualifikation für das Jugend-Nationenpreisturnier gelungen und so vertrat die Thedinghauserin den Kreis Verden in der Altersgruppe der Children auf der internationalen Bühne. Die Tochter der bekannten Springreitlegenden Markus und Meredith Michaels-Beerbaum war mit ihren beiden Pferden Balotelli, einem 13-jährigen Hannoveraner von Balou du Rouet, und dem 17-jährigen Calido-Sohn Carlucci am Start und überzeugte zunächst mit Balotelli im Opener des Wettbewerbs. Das Duo legte eine gute fehlerfreie Runde vor.

Im Sattel von Carlucci musste Brianne Beerbaum indes einen Abwurf hinnehmen. Mit dem Schimmel erzielte die junge Reiterin aber im CSIOCH-Zwei-Phasen-Springen einen starken zweiten Platz und behauptete sich damit gegen fast 30 talentierte Reiter/Pferde-Paare aus aller Welt, nur die Irin Alice Moloney war letztlich schneller als die 13-Jährige. Den abschließenden Grand Prix beendeten Brianne Beerbaum und Carlucci aufgrund eines Fehlers dagegen „nur“ auf Rang 31. kk