Reiten: Brianne Beerbaum für EM-Sichtung nominiert

Darf auf einen EM-Start hoffen: Brianne Beerbaum. Archi © Wächter

Die Chance auf einen EM-Start: Nachwuchsreiterin Brianne Beerbaum aus Thedinghausen wurde für das letzte Sichtungsturnier vor den kontinentalen Titelkämpfen der Jugend nominiert.

Verden – Erst vor Kurzem sicherte sich Brianne Beerbaum beim Preis der Besten einen starken fünften Platz der Gesamtwertung in der Altersklasse der Children. Im Sattel von Balotelli, einem 13-jährigen Hannoveraner von Balou du Rouet, legte sie im Rahmen der wichtigsten Wettkämpfe für den reiterlichen Nachwuchs nach den deutschen Jugendmeisterschaften eine derart gute Vorstellung hin, die sie für eine Teilnahme beim letzten Sichtungsturnier für die Europameisterschaften empfahl.

Vom 13. bis 18. Juni geht es ums Ticket

In Hagen am Teutoburger Wald findet nun vom 13. bis 18. Juni das „Aachen der Jugend“ auf dem Hof Kasselmann am Borgberg statt, das in jedem Jahr die junge Elite aus der ganzen Welt anlockt.

Das Jugend-Nationenpreis-Turnier hat schon vielen bekannten Olympischen Athleten und Championats-Reitern zum internationalen Durchbruch verholfen und wird nicht umsonst seit 2011 unter dem Namen „Future Champions“ geführt. Mit dabei ist also die junge Aller-Weser-Reiterin Brianne Beerbaum aus Thedinghausen, Tochter der bekannten Reit-Idole Markus und Meredith Michaels-Beerbaum. kk