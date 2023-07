Reiten: Brianne Beerbaum holt EM-Gold mit Team Deutschland

Mit EM-Gold dekoriert: Brianne Beerbaum und ihr Carlucci. © Wächter, Ingo

Im italienischen Gorla Minore, einer für den Pferdensport bekannten Provinz in der Region Lombardei, fanden die Europameisterschaften im Springreiten der Nachwuchsreiter statt. Mit dabei war auch die Thedinghauserin Brianne Beerbaum, die mit dem deutschen Team die Goldmedaille in der Altersklasse U14 gewann.

Thedinghausen - Was für ein Triumph für Brianne Beerbaum aus Thedinghausen: Die Tochter von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum holte Gold für Deutschland. Die 13-Jährige und ihr Pferd Carlucci, ein 17-jähriger Holsteiner von Calido, hatten im Stechen gegen die französische Equipe den Sieg in der Hand, denn sie gingen als letztes und entscheidendes Paar in das Finale. Doch die junge Reiterin vom RV Aller-Weser zeigte keine Nerven und blieb im Sattel des erfahrenen Wallachs, den sie von Julie Mynou Diederichsmeier übernommen hatte, fehlerfrei.

Titel nach Beerbaums beherztem Ritt klar

Dabei legte Brianne Beerbaum mit ihrem Schimmel, der mit seiner früheren Reiterin bereits einen Meistertitel holen konnte, sogar noch die schnellere Zeit vor und machte den Mannschaftseuropameistertitel klar. Gemeinsam mit Jolie Marie Kühner auf Dialo, Colin Sorg mit Casillas und Luise Konle auf Dressed for Success feierte Verdens frischgebackene Europameisterin den Sieg, der ohne den beherzten Ritt des Paares niemals möglich gewesen wäre. Nur etwas mehr als eine halbe Sekunde verschaffte der U14 diesen Triumph.

Durch ihre bärenstarke Leistung konnten Brianne Beerbaum und Carlucci im Einzelfinale an den Start gehen. In diesem Zwei-Phasen-Springen belegte das Duo Platz 24 von mehr als 100 Teilnehmern. kk