Brianne Beerbaum hat klare Ziele vor Augen

Teilen

Freudige Überraschung für Brianne Beerbaum: Die 13-Jährige aus Thedinghausen wurde mit ihren Pferden Balotelli (l.) und Carlucci für die Europameisterschaften in der Altersklasse der Children (U14) nominiert. © Wächter

Nach der EM-Nominierung hat Nachwuchsreiterin Brianne Beerbaum bereits die nächsten Ziele vor Augen. Langfristig will die 13-Jährige in den Profisport und träumt von einem Sieg in Aachen.

Thedinghausen – Eine tolle Nachricht für Nachwuchsreiterin Brianne Beerbaum: Die Arbeitsgruppe Nachwuchs des Springausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) hat bekannt gegeben, dass die 13-Jährige aus Thedinghausen mit gleich zwei Pferden nominiert ist, Deutschland bei den Europameisterschaften in der Altersklasse der Children (U14) zu vertreten. Ausgetragen wird die EM vom 10. bis 16. Juli im italienischen Gorla Minore, einer Provinz in der Region Lombardei, die für Pferdesport bekannt ist.

Nach starken Leistungen beim Preis der Besten in Warendorf und den „Future Champions“ in Hagen ist die Berufung für die EM für die Tochter der Springreitlegenden Markus Beerbaum und Meredith Michaels-Beerbaum der nächste Schritt auf den Fußspuren ihrer Eltern, die Weltmeister, Olympiasieger und mehrfache Goldmedaillengewinner sind. So wuchs Brianne Beerbaum in der Welt des Profisports auf und wurde schon im Kinderwagen über das weltberühmte Gelände des CHIO in Aachen geschoben. „Ich finde es toll, mit Pferden aufwachsen zu können. Am Anfang war ich zwar nervös zu springen, heute mache ich das aber am allerliebsten. Druck gibt es nicht, denn für meine Eltern wäre es okay, wenn ich irgendwann entscheiden würde, nicht zu reiten oder etwas anderes zu machen“, sagt die 13-Jährige, die noch entscheiden kann, ob sie mit Carlucci oder Balotelli zur Europameisterschaft reisen wird.

EM-Entscheidung bezüglich der Wahl des Pferdes steht noch aus

Dies sind nämlich die Namen ihrer zwei vierbeinigen Stars, mit denen die Schülerin in den vergangenen Wochen die Aufmerksamkeit des DOKR erregt hatte. Erste Schritte in die Turnierwelt unternahm die Thedinghauserin aber mit ihrem Pony Wizard of Oz, den sie immer noch nahezu täglich nach der Schule reitet. Der Umstieg auf das Großpferd ist ihr nun aber mehr als gelungen. Lehrmeister Carlucci, ein 17-jährige Holsteiner Wallach von Calido, ist ein erfahrener Springer. Der Schimmel holte mit seiner früheren Reiterin Julie Mynou Diederichsmeier 2019 sogar die Deutsche Meisterschaft. „Carlucci und ich haben sehr schnell zusammengefunden. Man kann sich immer auf ihn verlassen“, schwärmt Brianne Beerbaum. Balotelli, ein 13-jähriger Hannoveraner von Balou du Rouet, ist der Familie Beerbaum schon bei anderen Turnieren aufgefallen, bevor ein Leasing-Vertrag vereinbart wurde. „Wir mochten Balotelli von Anfang an“, erklärt die junge Reiterin.

Zur Entspannung darf es für Brianne Beerbaum auch mal eine Partie Schach mit ihrer Mutter Meredith Michaels-Beerbaum sein. © Wächter

Die Nominierung zur EM ist einer der größten Erfolge in meiner bisherigen Karriere. Der Sieg auf M**-Niveau in Sottrum bedeutet mir aber auch sehr viel.

Einen tollen Erfolg erzielte Brianne Beerbaum unlängst beim Sottrumer Sommerturnier des dort ansässigen Reitvereins. Mit Que Beau, einem Westfalen von Quick Star (MV Quidam de Revel), gewann sie ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* und ein Punktespringen der Klasse M**. „Die Nominierung zur EM ist einer der größten Erfolge in meiner bisherigen Karriere. Der Sieg auf M**-Niveau in Sottrum bedeutet mir aber auch sehr viel“, so Brianne Beerbaum, die die Internationale Schule in Bremen besucht und dort in die achte Klasse kommt.

Brianne Beerbaum möchte auch langfristig in den Profisport einsteigen. Sie träumt davon, einmal den Großen Preis von Aachen zu gewinnen. Dieser Triumph gelang ihrer Mutter Meredith Michaels-Beerbaum 2005 mit ihrem Pferd Shutterfly. „Ich gehe diese Ziele aber Schritt für Schritt an und plane nur von Turnier zu Turnier“, erklärt sie. Mit der Nominierung für die EM ist der nächste Meilenstein für Brianne Beerbaum aber längst erreicht.