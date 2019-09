Bremer hält Riede den Dreier fest

+ Und wieder eine dicke Rieder Torchance: Völlig frei kommt hier am langen Pfosten Hendrik Meyer nach einem Eckball ans Sportgerät, sein Zuspiel findet am Ende aber keinen Abnehmer. Foto: von Staden

Riede - Von Frank Von Staden. 75 Minuten lang schien es so, als sollte der MTV Riede im fünften Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga in aller Ruhe seinen dritten Saisonsieg einfahren, führten die Hausherren gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck zu diesem Zeitpunkt mit 3:1. Doch mit seinem zweiten unhaltbaren Freistoßtor direkt in den Winkel binnen 13 Minuten machte der eingewechselte Azad Kurnaz die Partie noch einmal spannend. Dass die drei Punkte am Ende dann am Segelhorst blieben, hatten die Rieder ihrem Schlussmann Marcel Bremer zu verdanken, der einen viel zu überheblich geschossenen Strafstoß (84.) vom ansonsten starken VSK-Stürmer Felix Gartelmann entschärfen konnte.