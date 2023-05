FC Verden 04 überrennt den TB Uphusen – 5:0

+ © Albrecht Eine der zahlreichen Chancen: Jonas Austermann überlupft gleich Keeper Benjamin Schimmel, der Ball landet aber an der Latte. Verdens Kapitän überforderte die Uphuser Abwehr mit seinen Tempoläufen. Am Ende hieß es 5:0. © Albrecht

Klarer Sieg im Landesliga-Derby: Der FC Verden 04 um Dreierpacker Kevin Brandes überrannte den TB Uphsen am Sonntag gleich mit 5:0 (2:0) und hinterließ einen konsternierten Oberliga-Absteiger, bei dem nun Feuer unter dem Dach sein dürfte. Vor allem mit den Tempoläufen von Kapitän Jonas Austermann waren die Arenkamp-Kicker völlig überfordert.

Verden – So spielt man sich den Frust von der Seele und erteilt dem Kontrahenten eine Lektion: Im Derby der Fußball-Landesliga überrannte der FC Verden 04 am Sonntag den TB Uphusen nicht nur förmlich mit 5:0 (2:0) – die Neubarth-Elf legte vielmehr einen Brand beim Oberliga-Absteiger. Am Arenkamp dürfte nach dieser miserablen Vorstellung und vor dem überlebenswichtigen Match gegen Schlusslicht Hambergen am nächsten Sonntag richtig Feuer unter dem Dach sein.

Ahlers-Ceglarek: „Nicht akzeptabel“

Schon in der Kabine blies Trainer Christian Ahlers-Ceglarek seinen Schützlingen offensichtlich den Marsch, wie er danach andeutete: „Ich habe den Jungs gesagt, dass es nicht akzeptabel ist, sich so abschlachten zu lassen. Das ist schwer zu verdauen. Nächste Woche muss der Rasen brennen.“ Zwar in ruhigem Ton – innerlich dürfte „Zecke“ gekocht haben. Zumal er Grundlegendes offenbarte: „Schwierig zu erklären, es spiegelt die Trainingswoche wider. Da war die Leistung schon schlecht.“

Neubarth: „Spaß am Fußball“

Sein Gegenüber Frank Neubarth mochte den Finger indes nicht in die TBU-Wunde legen. Er richtete den Blick lieber auf seine eigene Mannschaft, die in allen Belangen überlegen gewesen war und sogar noch höher hätte gewinnen können: „Sie spielt halt Fußball, weil es ihr Spaß macht. Und in so einem Derby muss man einfach Gas geben. Wir haben die angebotenen Räume genutzt.“

+ Völlig frei in der unsortierten TBU-Hintermannschaft zum Schuss gekommen: Verdens Jan-Ole Müller (links) scheitert aber in dieser Szene. © Albrecht

In erster Linie Jonas Austermann war viel zu schnell für die Uphuser, der Kapitän zeigte den Abwehrrecken ein und andere Mal die Hacken, sein Tempo machte den größten Unterschied aus. „Wir waren hinten nicht vorhanden“, kritisierte Ahlers-Ceglarek.

Schimmel verhindert Schlimmeres

Hatte Jonathan Bondombe-Simba noch einen ersten Warnschuss an den Innenpfosten abgegeben (5.), wurden die Uphuser in der Folge hergespielt. Der bemitleidenswerte Keeper Benjamin Schimmel rettete zunächst noch gegen Austermanns Flachschuss (8.) – wie er sich auch in zahlreichen anderen Szenen als einziger Gast der Niederlage entgegenstemmte.

Kevin Brandes hat die Lufthoheit

Per Kopf markierte Kevin Brandes nicht nur das 1:0 nach Austermann-Flanke, als er sich im Luftkampf mit Dennis Jassen durchsetzte (24.). Auch das 2:0 erzielte der Blondschopf mit dem Haupt, diesmal nach einem herausragenden Doppelpass zwischen Austermann und Luca Homann – der Kapitän flankte punktgenau (45.). Bei weiteren Chancen vergab Verden eine klarere Führung.

Die gab es nach der Pause durch Jalte Röpe, der im Nachgang einer Austermann-Möglichkeit zum 3:0 traf (51.), Robert Posilek erneut auf Vorarbeit des Kapitäns zum 4:0 (73.) und Dreierpacker Brandes im Nachschuss zum 5:0 (75.). Wieder hatte vorher Schimmel gegen Austermann retten müssen. Selbst mit diesem Ergebnis war der TB Uphusen noch gut bedient.