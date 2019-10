Brand beginnt wie der Blitz – 2:1

Oytener trifft am Freitagabend gegen TSV Achim in erster Minute

+ Im Vorwärtsgang: Anton Strodthoff (hier gegen Achims Patrick Bormann) vergab zwei gute Chancen, steuerte aber einen Treffer zum 2:1-Sieg des TV Oyten am Freitagabend bei. Foto: Hägermann

Oyten - Von Ulf Von Der Eltz. Jetzt hat der TV Oyten endlich den ersten Heimsieg in der Tasche: Am Freitagabend feierte die Sammrey-Elf im Bezirksliga-Derby ein hochverdientes 2:1 (1:0) über einen enttäuschenden TSV Achim. Kein Wunder, dass Coach Axel Sammrey trotz unnötigen Zitterns in den Schlussminuten strahlte: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Es wäre super gewesen, wenn wir ein zweites Tor nachgelegt hätten. Aber wir haben das zweite Mal gewonnen und sind wieder dabei, da will ich nicht meckern.“