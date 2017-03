Schneidt holt souverän Titel

Verden - Der für den BC Verden boxende 16-jährige Eystruper Tom Schneidt gewann in Oldenburg den Endkampf um die Niedersachsenmeisterschaft. In der Jugendklasse U19 im Schwergewicht bis 91 Kilo setzte sich der Schützling von Trainerin Birgit Gerlach und Co-Trainer Kurt Rischbode gegen Alper Kocak vom BC 62 Peine glatt mit 3:0 Richterstimmen durch.

Der Kampf fand in der höchsten deutschen Leistungsklasse der Jugend statt. Tom Schneidt boxte alle drei Runden konzentriert und versuchte immer wieder seinen Gegner mit langen Schläger zu beeindrucken. Das war nicht einfach, da Alper Kocak über den Infight kam und mit ständigem Klammern versuchte, den Gerling Schützling aus dem Konzept zu bringen. Der Gymnasiast konnte sich aber immer wieder lösen und setzte seinen Gegner mit harten Schlägen, auch auf den Körper, enorm unter Druck, so dass der Peiner oft schwer nach Atem rang.

Der Verdener stand in der Deckung sehr gut, so dass sein Gegner keinen Wirkungstreffer setzen konnte. Am Ende hatte Tom Schneist alle drei Runden klar für sich entschieden und wurde überlegen Niedersachsenmeister 2017. „Der Kampf hat gezeigt, dass Tom sich noch weiter verbessert hat und in seiner Gewichtsklasse und in seinem Alter in Deutschland keine Kämpfer fürchten muss. Ich bin davon überzeugt, dass er in diesem Jahr noch positive Schlagzeilen machen wird“, sagt Birgit Gerlach. Nächste Aufgabe für Tom Schneidt sind im Juni die Deutschen Meisterschaften der Jugend in Lübeck.

Maximilian Höcherl um Chance gebracht

Großes Pech hatte dagegen der zweite Vertreter des Boxclub Verden, der 17-jährige Maximilian Höcherl, der ebenfalls in Oldenburg im Finale gestanden hatte. Sein Endkampfgegner hatte sich aber kurzfristig krank gemeldet, so dass der Kampf nicht zustande kam und es auch keinen Titelträger gab. „Das ganze war sehr ärgerlich, denn so wurde Maxi wahrscheinlich um den Titel gebracht. Er hatte sich in den Wochen zuvor super vorbereitet“, war Birgit Gerlach mächtig sauer, dass die Verantwortlichen keine zufriedenstellende Lösung gefunden hatten.

jho