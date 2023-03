Boxen: Verdener Nymer Dioniziak verpasst Landestitel

Von: Christel Niemann

Freud und Leid beim Boxclub Verden: Zwar verpasste Nymer Dioniziak mit einer klaren Final-Niederlage den Landestitel, im Verein überwiegt aber der Stolz auf die Vizemeisterschaft des 15-Jährigen. Souverän ins Finale boxte sich Salih Al Salami, während Ali Kilinc kampflos dorthin einzog.

Verden – Es sollte nicht ohne Niederlage sein: Vier Boxer vom BC Verden stiegen am Wochenende in den Ring, aber nicht alle konnten Siege erringen. So unterlag Nymer Dioniziak in Peine im Finale der Verbandsmeisterschaften deutlich.

Gegner des 15-Jährigen war Mert Erak vom BC 62 Peine, der Kampf fand in der Altersklasse U17 im Weltergewicht bis 68 kg über eine Distanz von 3 x 2 Minuten statt. Trainerin Birgit Gerlach erzählt, dass Nymer zwar sehr motiviert begonnen habe, dann aber zusehends aus dem Rhythmus geraten sei: „Er fand nicht mehr zu seiner Distanz, konnte den Gegner nur schwer stellen, immer mehr Schläge landeten im Leeren – das hat wiederum seinen Gegner zunehmend mental stärker gemacht.“

Auch in Runde zwei habe sich ihr Schützling zwar konzentriert gezeigt, es aber nicht geschafft, wirklich saubere Treffer zu platzieren: „Erak hingegen brachte seine langen Geraden ins Ziel.“ Die dritte und entscheidende Runde hätte Nymer dann zwingend mit K.o. gewinnen müssen: „Sein Gegner hatte bereits Konditionsprobleme und in der Deckung deutlich Lücken gezeigt.“ Schwächen, die Nymer zwar konsequent ausgenutzt und in dieser Runde endlich die Oberhand behalten und viele klare Treffer gelandet habe – doch zum Sieg reichte es nicht mehr Gerlach: „Über Silber ist unser Verein stolz, dass er Vizelandesmeister in der Leistungsklasse C geworden ist.“

Ömer Solak verliert Halbfinale trotz Aufholjagd

Als zweiter Verdener absolvierte Salih Al Salami das Halbfinale in der U17 – gegen Max Michailovsky von Sambo 07, auch hier über 3 x 2 Minuten. „Salih hatte Max über die gesamte Länge im Griff“, schwärmt Gerlach. „Er boxte hoch konzentriert aus der Mitte heraus, ließ den Gegner zu keiner Zeit kommen und hat ihn aus einer kompakten Deckung heraus mit langer Führhand ununterbrochen beschäftigt.“ Überhaupt habe Al Salami sehr diszipliniert gekämpft, ihre Vorgaben perfekt umgesetzt und mit dem Einzug ins Finale am Wochenende in Gifhorn belohnt worden. Im Finale steht auch Ali Kilinc – kampflos, weil sein Gegner abgesagt hatte.

In Hannover boxte Ömer Solak sein Halbfinale in der Leistungsklasse A, U19, im Halbmittelgewicht bis 71kg über 3 x 3 Minuten. Sein Gegner kam vom BSA Hannover: Rojhan Seven. Zu Beginn der haben sich beide nichts geschenkt. Doch dann, so Gerlach, habe Solak zunehmend verhaltener agiert, weniger geschlagen und dafür mehr Treffer eingesteckt.

In Runde zwei habe er konditionell deutlich abgebaut und sei mehr und mehr unter Druck gesetzt worden. „Nach meiner klaren Ansage hat er zwar noch einmal seine Kräfte gebündelt und so viele Treffer gelandet, dass Rojhan in Runde drei sogar kurz vor dem K.o. stand“, reflektiert Gerlach. Doch letztlich hat es mit dem Sieg nicht mehr geklappt, zu groß war der Punkterückstand.

Hamdin Fidan mit Remis beim Kampf-Debüt

Neben der Meisterschaft boxte noch der erst zehnjährige Hamdin Fidan seinen ersten Kampf. „Er war hervorragend aufgelegt“, meint Gerlach. Sein Peiner Gegner war zwar einen Kopf größer und auch ein Jahr älter, dennoch habe der Youngster sich ebenbürtig präsentiert, sodass der Kampf zurecht remis ausgegangen sei.