TSV Thedinghausen und SV Hönisch liefern Spektakel

Das Bild täuscht gewaltig: Zwar setzte sich Daniel van der Leij hier gegen den Dörverdener Pascal Deke durch – am Ende lag aber der TB Uphusen II im Kreisliga-Match bei der 2:4-Pleite am Boden. © Hägermann

Spektakel auf zwei Plätzen in der Fußball-Kreisliga: Während der TSV Thedinghausen im Spitzenspiel nach einem 1:4 beim TSV Brunsbrock noch zu einem 4:4 kam, drehte der SV Hönisch sogar einen 2:5-Pausenrückstand gegen den SV Baden noch in einem 7:5-Sieg um.

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen 4:4 (2:1). Dank eines lupenreinen Hattricks von Luca-Fabio Bormann innerhalb von nur elf Minuten erkämpfte sich der TSV Thedinghausen doch noch einen Zähler beim TSV Brunsbrock. Dabei waren die Gastgeber über eine Stunde das klar bessere Team. Andre Oestmann war in einen gegnerischen Pass gesprintet und konnte so unbedrängt die Führung erzielen (26.). Zwar markierte der flinke Bormann mit der Pike den Ausgleich (30.), doch nach Flanke von Paul Moje war Juri Hestermann noch vor der Pause zum 2:1 erfolgreich (42.). Oestmann, der seine Schnelligkeit ausnutzen und sich erneut das Leder erobern konnte (62.), und Malte Postler mit einem Abstauber (65.) trafen zum vermeintlich entscheidenden 4:1. Doch nun drehten die Gäste und vor allem Bormann gewaltig auf. Erst war er schneller als alle Brunsbrocker Abwehrspieler und schloss eiskalt ab (69.), dann aus dem Gewühl (76.) und schließlich mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (80.) sicherte er fast im Alleingang den Zähler für seine Mannschaft. „Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Die Thedinghäuser waren am Ende deutlich bissiger als wir und haben sich somit den Punkt verdient“, erklärte Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant.

TSV Etelsen II - SVV Hülsen II 3:0 (3:0). Einen lockeren Erfolg feierte der TSV Etelsen II gegen die Hülsener, denen immer mehr klar wird, dass sie vor einer schweren Saison stehen. Die Gastgeber agierten im ersten Abschnitt in einem ansprechenden Tempo und kamen entsprechend zu ihren Toren. Joscha Friesacher war der Erste, der mit seinem leicht abgefälschten Fernschuss den Abwehrriegel knacken konnte (17.). Dominik Cohrs bereitete mit seiner Flanke dann mustergültig das 2:0 von Nino Nippoldt vor. Nippoldt köpfte das Leder am langen Pfosten stehend in die Maschen (22.). Für das 3:0 war Leon Neumann verantwortlich, der von Friesacher stark bedient wurde und den Ball dann nur noch einschieben musste (34.). Im zweiten Abschnitt wollten die Etelser eigentlich weitere Treffer nachlegen, doch reduzierten unbewusst das Tempo. Max Jäger, Friesacher und Neumann hätten es dennoch höher gestalten können, doch vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten. Nippoldt hätte auch seinen zweiten Treffer markieren können, doch scheiterte aus zwei Metern am Pfosten. „Wir sind zufrieden, dass wir diese Pflichtaufgabe gemeistert haben und wollen nächste Woche in Thedinghausen daran anknüpfen,“ strahlte Andy Wilkens.

TSV Bassen II - TSV Lohberg 2:3 (0:1). Mit dem knappen Erfolg bestätigte der Aufsteiger den Kreispokal-Sieg. „Obwohl Lohberg in der ersten Halbzeit besser war, finde ich, dass insgesamt ein Remis eher gerecht gewesen wäre,“ befand Bassens Coach Marius Wagener. Lohbergs Christoph Gerdes hatte seine Farben mit einem Kopfball nach einer Ecke früh in Führung gebracht (7.), Lohberg hätte zur Pause durchaus auch schon höher führen können. Dies passierte dann erst nach rund einer Stunde als Volker Henke einen Foulelfmeter verschuldete, den Gerdes zum 0:2 verwandelte (65.). Allerdings holte Bassens Mario Sonntag ebenfalls einen Strafstoß heraus, den Yannick Hansen zum 1:2 verwertete (71.). Die Hoffnung währte nur kurz, da Max Brümmer nach einem Konter nur sechs Minuten später den alten Vorsprung wieder herstellte (77.). Zwar verkürzte Daniel Wiechert nach Sonntag-Pass noch auf 2:3 (81.), doch zu einem Punktgewinn sollte es für die Bassener nicht mehr reichen.

TSV Achim - TSV Uesen 2:0 (1:0). „Wir sind mental noch nicht wirklich in der Kreisliga angekommen“, kritisierte Achims Trainer Sven Zavelberg nach dem verdienten Erfolg. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber das Spiel im Griff und hätten bereits höher führen müssen. Sie waren allerdings lediglich einmal erfolgreich, als Bela Parchmann eine Ecke von Lewin Peno verwertete (22.). Trotzdem war der Sieg der Gastgeber nie wirklich in Gefahr, da Uesen zu wenig anbot in der Offensive und sich keine einzige hochkarätige Torchance herausspielte. Stattdessen zirkelte Patrick Ehrhadt einen Freistoß zum 2:0 in die Maschen (63.). „Ich denke, dass das 2:0 auch so hoch verdient ist“ stellte Zavelberg fest.

SV Hönisch - SV Baden 7:5 (2:5). In dem spektakulärsten Spiel der Kreisliga-Saison drehte der SVH einen 2:5- Pausenrückstand und gewann dank drei Treffern in der Nachspielzeit noch mit 7:5. Zubeyr Coban (20.), Rocat Undav (23.), Erdel Yüksel (33., 44.) und Firat Burc (45.) hatten für Baden getroffen. Für die Gastgeber lediglich Kai Kösling (12.) und Wladislaw Legostaev (29.). Nach einer saftigen Halbzeitansprache von Trainer Waldemar Kammer kamen die Gastgeber wie verwandelt aus der Kabine. Legostaev (50.) und Patrick Post (60.) stellten zunächst den Anschluss her. Bis zum Ausgleich dauerte es aber sehr lange, da die Badener mit Mann und Maus ihr Tor verteidigten. Doch dann wurde Tugay Dogru an der Strafraumkante gefoult. Nach längeren Diskussionen entscheid der Unparteiische auf Freistoß. Kösling drosch diesen unhaltbar in den Winkel (90.). Zum Matchwinner avancierte der eingewechselte Uwe Menser, denn Hönisch bekam noch zwei Eckstöße. Beide Male zirkelte Kösling das Leder genau auf Mensers Kopf, der mit seinen zwei Treffern tatsächlich noch den 7:5 Heimsieg klarmachte (90.+3 und 90.+ 5). „In der ersten Halbzeit war das von uns eine absolute Arbeitsverweigerung. Zum Glück haben wir es am Ende doch noch drehen können. Auch weil Baden schon nach einer halben Stunde konditionell an die Grenzen kam,“ freute sich Kammer.

TB Uphusen II - TSV Dörverden 2:4 (0:4). Dank einer starken ersten Hälfte setzte sich der TSV Dörverden durch. Bereits nach einer halben Stunde hatten die flinken Gäste den Grundstein gelegt. Lennart Troue (7.) eröffnete den Torreigen, da er ein Abstimmungsproblem in der Uphuser Innenverteidigung ausnutzte. Tim Neumann erhöhte mit einem haltbaren Schuss aus 25 Metern (23.). TBU-Keeper Fabian Wild hatte nicht seinen besten Tag erwischt und ließ auch noch einen 30-Meter-Freistoß von Feyzi Gören durch (28.). Als Gören dann frei vor ihm auftauchte, war er ebenfalls machtlos (30.). Erst in Halbzeit zwei wurden die Gastgeber viel besser. Spielertrainer Aykut Kaldirici sorgte für den 1:4-Anschlusstreffer (65.). Als Kaldirici im Strafraum gelegt wurde und Neuzugang David van der Leij den Foulelfmeter verwandelte (70.), keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch obwohl sich das Geschehen im zweiten Abschnitt nur noch in der Hälfte der Dörverdenern abspielte, reichte es nicht mehr. „Wir müssen endlich anfangen, von Anfang an wach zu sein“ kritisierte Kaldirici.