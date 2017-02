Bormann-Rajes und Jakob verleihen Vampires Flügel

OYTEN - Von Frank von Staden. Dank einer Energieleistung im zweiten Abschnitt beendeten die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen eine lange Zeit sehr stark aufspielende SFN Vechta ihre Mini-Krise und fuhren nach zwei Pleiten in Folge einen am Ende verdienten 34:31 (15:19)-Erfolg ein. Damit verteidigte das Team von Coach Sebastian Kohls erfolgreich die Tabellenspitze.

Doch es benötigte gewaltig Körner, um einer erschreckend schwachen Anfangsphase ein gutes Ende anzufügen. Denn die Niederlagen gegen HG OKT und bei der Buxtehuder Reserve hatten doch mehr Spuren hinterlassen, als geglaubt. So war den Vampires irgendwie die Souveränität, die Leichtigkeit des Seins eines Tabellenführers abhanden gekommen. Fahrkarten wurden da in Hülle und Fülle im Angriff gelöst, die Deckung glich in den ersten 20 Minuten einem Schweizer Käser – Loch über Loch. „Da haben wir als Trainerteam doch enormen Gesprächsbedarf auf der Bank gehabt, um das wieder einigermaßen auf die Reihe zu bekommen“, sagte da Oytens Coach Sebastian Kohls später, der mit vielen Umstellungen versuchte, seinem Team die Verunsicherung zu nehmen. Die vor allem einem Gast geschuldet war, der sehr aggressiv zu Werke ging und in der Ex-Oytenerin Tina Schwarz nicht nur eine sichere Torschützin (9), sondern auch eine geschickte Spielmacherin besaß. Über ein 6:3 (10.), 13:7 (18.) und 16:10 (22.) zogen die Sportfreunde Niedersachsen auf 19:12 (26.) davon und bewiesen so beim taumelnden Primus, warum sie in der Fremde bisher nur bei der HG OKT nichts ernten konnten. Erst in den letzten Minuten des ersten Durchgangs fanden die Hausherrinnen so langsam in die Partie und auch ihren Rhythmus. Und das nicht zuletzt dank einer bärenstarken Lisa Bormann-Rajes, die zwar letztlich keine 100-Prozent-Quote vorweisen konnte, doch in den entscheidenden Momenten bei ihren acht Toren eiskalt blieb.

Nach der Pause leitete dann Jana Kokot per verwandeltem Siebenmeter die große Aufholjagd ein. Plötzlich lief es wieder bei den Vampires, erzielte „Jacki“ Nowak in der 39. Minute das 20:20 und die ebenfalls stark aufspielende Franca Jakob das 22:20 (41.). Das Match aber blieb bis kurz vor Schluss auf des Messers Schneide. Erst als Bormann-Rajes das 32:29 (57.) gelang, schlug das Pendel zugunsten des TVO aus. Kohls, der 60 Minuten wie ein Tiger an der Bank auf und ab lief, wusste diesen Sieg aber durchaus nüchtern einzustufen und orakelte später: „Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir jetzt alles gewinnen!“