Borm und Wichmann zeigen Nerven – 33:34

Von: Björn Lakemann

Kassierte mit seinem Team eine unglückliche 33:34-Niederlage in Rotenburg: Achim/Badens Tim Borm. © Hägermann

Eine knappe Niederlage setzte es für die SG Achim/Baden III in der Handball-Regionsoberliga beim TuS Rotenburg II.

Achim/Baden – Kurz vor dem Ende der Partie in der Handball-Regionsoberliga zog die SG Achim/Baden III beim Zwischenstand von 33:33 gleich zwei Fahrkarten beim Siebenmeter. Danach mussten die beiden Schützen Tim Borm und Torge Wichmann mitansehen, wie Aleksandr Fedorenko den TuS Rotenburg II fünf Sekunden vor dem Abpfiff mit seinem Treffer zum 34:33 (19:21)-Endstand doch noch jubeln ließ.

„Rotenburgs Sieg war sicher nicht unverdient. Zwar haben wir unsere Leistung im Angriff gebracht, doch dafür haben wir in der Abwehr viel zu fehlerhaft agiert“, nahm Borm kein Blatt vor den Mund. Dabei hatte es gut für die Gäste begonnen, denn Erik Gronewold gelang das 8:5 (13.). Auch zur Pause hatte die SG beim 21:19 noch die Nase vorn.

Nach dem Wechsel nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Doch richtig absetzen vermochten sich die Rotenburger nicht. Daher war beim 29:27 (42.) auch noch alles offen. Dabei resultierten acht Gegentreffer für das Wichmann-Team aus leichtfertigen Ballverlusten, die von den Wümmestädtern konsequent per Gegenstoß bestraft wurden. Zudem ließ die SG vier Siebenmeter ungenutzt. „Mal wieder eine miserable Quote“, ärgerte sich Borm im Nachhinein über die verpassten Chancen. Dennoch hatte die SG genügend Chancen, um auch den zweiten Vergleich mit den Wümmestädtern zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber das gelang nicht. „Den Sieg haben sich die Rotenburger aber durch eine engagierte Vorstellung redlich verdient. Obwohl wir spielerisch eigentlich die bessere Mannschaft waren, haben wir das Spiel am Ende dann selber vergeigt“, weiß Co-Trainer Borm, dass die SG mit jetzt 10:12-Punkten als Tabellensechster im tristen Mittelfeld versunken ist. bjl