A-Jugend: Oytener Borchert aus dem Urlaub zurück

Nach Bad Schwartau

+ © Hägermann Wieder an Bord: Oytens Max Borchert ist aus dem Urlaub zurück. © Hägermann

Oyten - Doppeltes gutes Omen für die A-Jugend des TV Oyten im ersten Bundesliga-Match des neuen Jahres am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Bad Schwartau: Die Handballer um Thomas Cordes haben ihre bisherigen zwei Siege in der Fremde geholt - bei Teams, die unter ihren stehen. Den Erfolgen in Cottbus und Rostock wollen sie nun den dritten folgen lassen.