Borchers beendet endgültig Bothels Widerstand

Stürmer Marvin Just (l., gegen Torsten Hoops) ging zwar leer aus, leitete per Freistoß aber das 1:0 ein. - Foto: Freese

Bothel - Von Matthias Freese. Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga hat der MTV Riede dem TuS Bothel auf dessen Sportanlage gezeigt, wie Abstiegskampf geht: Mit hohem Einsatz, Biss und der nötigen Effektivität vor dem Tor hat die Elf von Interimstrainer Nils Krüger einen 4:1 (0:0)-Erfolg eingefahren und den Tabellenvorletzten um Spielertrainer Christoph Meinke damit noch tiefer in die Krise gestürzt. „So können wir da unten rauskommen“, erklärte Krüger, während sein Pedant meinte: „55 Minuten befinden wir uns auf Augenhöhe – und dann steht es plötzlich 0:2, weil wir den kühlen Kopf nicht bewahren.“

Vor der Partie standen beide Teams punktgleich mit sieben Zählern nebeneinander. Mit dem Unterschied, dass Riede anderthalb Wochen zuvor Coach Stefan Hotzan nach Rücksprache mit der Mannschaft entlassen hatte. Unter Krüger blieb die Elf vom Segelhorst nun auch im zweiten Spiel ungeschlagen. „Wer Trainer ist, ist egal“, betonte er und verwies erneut darauf, dass sein Engagement nur zeitlich befristet sei – und auch bleibe.

Einen Wechsel, wie ihn die Rieder so frühzeitig in der Saison vollzogen haben, schließt Hans-Jürgen Schliefelner, Fußball-Boss des TuS Bothel, übrigens aus – auch weil die Mannschaft hinter Meinke steht: „Das kommt für uns überhaupt nicht infrage. Auch wenn es schwer wird, da unten rauszukommen.“ Christoph Meinke selbst denkt ebenfalls nicht an Aufgabe: „Nein!“, bestätigte er nach dem Spiel. „Aber natürlich hinterfrage ich mich selbst ständig.“

In der Nachbetrachtung des Spiels dürften ihm dabei zwei Szenen immer wieder durch den Kopf gegangen sein. Wie wäre das Spiel gelaufen, wenn er in der 26. Minute die Riesenchance nach Zuspiel von Cedric Ahrens nicht neben das Tor gesetzt hätte? Wäre sein Team auch noch rangekommen, wenn Referee Hans-Marten Menk (TuS Nenndorf) in der 64. Minute auf den Punkt gezeigt hätte, als Meinke nach seinem Schuss noch voll von Hendrik Meyer erwischt worden war (64.)? „Er rasiert mich komplett weg, ich verstehe nicht, warum es da keinen Strafstoß gibt“, haderte der Spielertrainer. Dunkelgelb, wenn nicht sogar mehr, hätte es übrigens auch geben können. „Und es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen“, merkte Meinke an.

Riede führte da bereits mit 2:0 und nutzte Botheler Schwächen gekonnt aus. Bei der Führung führte Marvin Just schnell einen überflüssig von Phil Stölpe verursachten Freistoß aus, Hendrik Meyer setzte sich im Kopfballduell gegen Sven Beyer durch (57.). Keine zwei Minuten später erhöhte Torben Meyer per Strafstoß nach Foul von Bastian Hollmann an Dennis Klätke (59.). „Wir waren die bessere Mannschaft. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, während Bothel es viel mit langen Bällen probiert hat. Außerdem waren wir bissig“, stellte Krüger fest.

Constantin Borchers machte endgültig alles klar – erst nach Dribbling an der Strafraumgrenze, dann per Kopfball aus Nahdistanz (74./84.). Der Botheler Ehrentreffer von Cedric Ahrens im zweiten Versuch diente quasi nur noch für die Torjägerstatistik (90.+2), nachdem der Goalgetter kurz vor dem Rückstand die Führung haarscharf verpasst hatte (53.).