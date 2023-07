Jonathan Bondombe-Simba verlässt TB Uphusen noch

Von: Ulf Horst von der Eltz

Spielt künftig wohl in der Oberliga für Bornreihe: Uphusens abwandernder Stürmer Jonathan Bondombe-Simba (vorne). © von Staden

Kurz vor dem Saisonstart in der Landesliga verliert der TB Uphusen noch einen Fußballer: Jonathan Bondombe-Simba verlässt nach zwei Jahren den Arenkamp.

Uphusen - Der erfolgreiche Stürmer hatte mit einem Studium in Hamburg geliebäugelt. „Dafür hat er zwar noch keine Zusage. Aber auch wenn er die nicht bekommt, wird er nicht mehr für uns auflaufen“, bestätigte Emrah Tavan am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der sportliche Leiter des TBU erläuterte, dass es Bondombe-Simba in diesem Fall in die Oberliga ziehe und er bei Aufsteiger SV BW Bornreihe anheuere. „Jonathan möchte halt höherklassig spielen. So wie es aussieht, hat er auch schon einen Test für die Bornreiher absolviert“, so Tavan weiter.