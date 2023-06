TB Uphusen: Bondombe-Simba lässt noch hoffen – aber 2:4

Alles versucht – am Ende hat es aber nicht gereicht: Fußball-Landesligist TB Uphusen kassierte zum Saisonabschluss eine 2:4 (0:1)-Niederlage beim VfL Güldenstern Stade.

Uphusen – „Unnötig, denn wir haben uns nie aufgegeben und waren bissig in den Zweikämpfen. Letztlich leisteten wir uns jedoch wie so oft zu viele Fehler“, resümierte Emrah Tavan. Der Co-Trainer sah eine Partie auf mäßigem Niveau, in der die Gastgeber früh durch Rabie Mselmi in Führung gingen (8.). In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, weitere Treffer wollten indes bis zur Pause nicht fallen. „Die Mannschaft hat einige Bälle gut erobert, von daher können wir ihr keinen Vorwurf machen“, meinte Uphusens Assistents-Coach.

Tavan hadert mit verweigertem Elfer

Nach dem Wechsel wurden die Arenkamp-Kicker erneut kalt erwischt, Niklas Böttjer erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Tavan haderte mit einem nicht gegebenen Strafstoß, als Artur Bondar gefoult worden sei. Als der Uphuser nach einem Solo ein weiteres Mal gelegt wurde, zeigte der Schiedsrichter diesmal auf den Punkt – Sedat Yücel verkürzte auf 1:2 (68.).

Doch praktisch im Gegenzug unterlief Berkat Karaca ein unglückliches Eigentor zum 1:3. Uphusen zeigte Moral und wurde belohnt. Jonathan Bondombe-Simba köpfte nach Ecke zum 2:3 ein, gab seiner Mannschaft noch einmal Hoffnung. Der Gast warf nun alles nach vorne und wurde ausgekontert: Vittorio Zambrano ging an der Mittellinie unnötig ins Dribbling, verlor die Kugel an Philipp Aue – der Stader lief alleine aufs Tor zu und markierte das 4:2 (90.+1).