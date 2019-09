Bolland/Meyer verpassen Auftaktsieg – Dart Dragons 6:6

Rieda – Sieg zum Auftakt verpasst: Die Dart Dragons A des TVW Rieda mussten sich in der Verbandsliga mit einem 6:6 (25:22) gegen die Dutch Legionaires A aus Bergen begnügen. In diesem vorgezogenen Match des zweiten Spieltags ging es wie immer knapp zu, den greifbaren doppelten Punktgewinn ließ das Doppel Bolland/Meyer durch ein 2:3 liegen.

In den Einzeln warfen die Gäste eine 4:2-Führung heraus, weil für die Drachen nur Stephan Marwedel und Stephan Cobau punkteten. Michael Bolland, Florian Schwarze, Pascal Eßmann sowie Sven Meyer verloren ihre Duelle. Eßmann/Schwarze entschieden dann beide Doppel für sich, während Meyer/Bolland und Marwedel/Cobau jeweils eine 1:1-Bilanz aufwiesen. In den Specials wurden Schwarze und Eßmann jeweils mit einer 180 notiert. Am 21. September (17 Uhr) treten die Dragons bei den Devils Neighbours A an.

Das B-Team erreichte zu Beginn der Bezirksoberliga ebenfalls ein 6:6 (24:26) gegen den DC Zeven. Ein gutes Ergebnis, schließlich war der Gast gerade aus der Verbandsliga abgestiegen. Den 1:3-Rückstand aus den ersten Einzeln – nur Tobias Bock bleib erfolgreich – egalisierten die Doppel Bock/Finger und Rust/Fahje zum 3:3. Kai Fahje und Andreas Rust siegten in ihren zweiten Einzeln, Ralf Finger und Bock verloren zum 5:5. Während Bock/Finger in den Abschlussdoppeln den Kürzeren zogen, sicherten Rust/Fahje das Remis.

Am zweiten Spieltag mussten sich die Drachen bei den Devils Neighbours 4:8 (21:27) beugen und belegen mit 1:3 Punkten den siebten Rang. Alexander Block holte in der ersten Einzelrunde den einzigen Punkt für das Team aus dem Kreis Verden, das nach den Doppeln gar 1:5 im Rückstand lag. Erneut Block und Fahje gewannen ihr zweites Einzel – mit 3:7 war die Niederlage bereits besiegelt. Block/Schrader machten dann den vierten Punkt. Am 21. September (19 Uhr) spielen die Dart Dragons B gegen die DC Fally Flyers B, die auf Rang sechs 2:2 Zähler auf dem Konto haben.

Schließlich zeigte das C-Team in der Bezirksklasse zwei Gesichter. Dem 1:11 (16:34) gegen Mad House C folgte ein 12:0-Erfolg über den DC Zeven C, was den vierten Rang mit 2:2 Punkten bedeutet. Am 21. September (19 Uhr) geht es gegen den SV Düdenbüttel A. vde