Bohling in Galaform beim 26:18

Auch Achim/Badens Hendrik Budelmann fand zu Beginn mehrfach seinen Meister im TvDH-Torhüter. © Hägermann

Perfekter Auftakt in den goldenen Oktober: In eigener Halle feierte Handball-Oberligist SG Achim/Baden einen ungefährdeten Erfolg über den bis dato noch ungeschlagenen TvdH Oldenburg.

Achim/Baden – Starker Auftritt des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden. In eigener Halle fügte das Team von Florian Schacht beim völlig verdienten 26:18 (13:9)-Erfolg dem TvdH Oldenburg die erste Saisonniederlage zu. „Genauso stelle ich mir Deckungsarbeit vor. Da zudem Sebastian Bohling einen bärenstarken Tag erwischt hat, wurde es letztlich auch noch deutlich“, war Schacht die Freude deutlich anzusehen.

Fabian Balke ein glänzender Abwehrchef

Noch zu Beginn hatte es jedoch nicht danach ausgesehen, als sollten die Gastgeber die Halle letztlich als Sieger verlassen. Zwar stand die Deckung, die von Fabian Balke über 55 Minuten glänzend organisiert wurde, überaus sicher, doch die Quote im Abschluss ließ doch stark zu wünschen übrig. Vermutlich spukte TvDH-Keeper Jannik Rohde, der der SG bereits in der vergangenen Saison den Zahn gezogen hatte, noch in den Köpfen der Gastgeber herum. Nicht von ungefähr sahen sich die Schacht-Schützlinge einem 6:9 (21.) gegenüber. Die guten Leistungen seines Gegenüber – sie waren jedoch augenscheinlich Sebastian Bohling ein Dorn im Auge. Denn in den verbleibenden Minuten der ersten Hälfte vernagelte der SG-Keeper regelrecht seinen Kasten. „Natürlich hat mich das zusätzlich motiviert. Aber unsere Deckung hat es mir auch einfach gemacht. Denn wir haben den Oldenburgern keine klaren Würfe mehr gestattet“, lobte Bohling seine Vorderleute. Daher setzten sich die Gastgeber, bei den Routinier Florian Block-Osmers auf Linksaußen überzeugte, bis zur Pause nach einem 7:0-Lauf auf 13:9 ab.

Gleich sechs Tore erzielte Achim/Badens Geburtstagskind Tobias Freese beim 26:18-Erfolg. © häg

Extramotivation von TvdH-Trainer Ivo Warnecke

Nach dem Wechsel setzten die Gäste zwar die ersten beiden Treffer, doch spätestens nach dem 17:15 (41.) gab es für den TvDH kein Durchkommen mehr gegen Bohling und Co. Immer wieder kamen die Achimer zu einfachen Ballgewinnen und wussten diese konsequent zu bestrafen. Vor allen Dingen Geburtstagskind Tobias Freese drehte nun auf und beförderte den Ball gegen die mit sieben Feldspielern agierenden Gäste gleich zweimal in Folge aus der eigenen Hälfte ins Oldenburger Tor – 24:16 (54.). Schacht. „Das war schon eine gute Leistung von uns. Aber wir wissen sie auch einzuordnen, da bei den Oldenburgern schon einige Spieler gefehlt haben“, drückte er etwas auf die Euphoriebremse. Apropos Bremse: Die musste auch im Anschluss noch bei TvDH-Trainer Ivo Warnecke festgesetzt werden. Hatte er im Vorfeld der Partie mit einigen provokanten Aussagen gegenüber SG-Spielern noch für Extramotivation gesorgt, bedankte sich Team-Manager Cord Katz dafür im Anschluss bei Warnecke. Augenscheinlich zu viel für den Oldenburger, sodass es kurzfristig sogar zu einer kleinen Rudelbildung kam. Katz: „Dafür habe ich kein Verständnis. Wer austeilt, darf sich nicht beschweren, wenn dann ein Echo kommt.“

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol - Block-Osmers (7), Naumann (2), Borchert, Pehling, Freese (6), Windßus, Pfeiffer (2), Budelmann, Dehmel, Meyer (1), Auth (4/1), Balke (4).