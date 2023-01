Bogen-Bundesliga: SV Dauelsen bangt um Final-Teilnahme

Einer der wenigen nicht verletzten Dauelser Bogner: Christian Dauel muss nach 7:7 Punkte mit seinem SV um die erneute Finalteilnahme in der Bundesliga bangen. © privat

Die Bogenschützen des SV Dauelsen erleben in der Bundesliga eine absolute Seuchensaison. Auch am dritten Wettkampftag in Mahlow musste Verdens Stadtteilclub wie schon zuvor aufgrund arger Personalprobleme zu viert antreten – und nach 7:7 Punkten trotz des guten Starts im November nun sogar um die erneute Finalteilnahme in Wiesbaden bangen.

Dauelsen – Andreas Gerhardt fiel verletzungsbedingt aus und wird diese Saison wohl auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Nach einem verheißungsvollen Auftakt mit 5:5 Satzpunkten gegen Sherwood BSC Herne unterlag das SVD-Trio dem Blankenfelder BS 08 klar und deutlich mit 0:6. Das Duell mit den Gastgebern war auch gleichzeitig der letzte Einsatz an diesem Tag für Holger Rohrbeck.

An die Stelle des seit Wochen an einer Verletzung laborierenden Schützen rückte Sebastian Rohrberg, der ebenfalls verletzungsbedingt einen großen Trainingsrückstand aufwies. Somit war es notgedrungen an Sebastian Rohrberg, Christian Dauel und Florian Unruh, die letzten fünf Begegnungen zu bestreiten.

Wohl Saisonaus für Andreas Gerhardt

Gegen den in Mahlow überragend agierenden BSC BB Berlin noch mit 2:6 unterlegen, wendete sich das Blatt im Niedersachsenderby. Der SV Querum wurde mit 6:0, einem „White Wash“, ohne Probleme besiegt. Gegen die beiden Teams auf den Abstiegsplätzen BSSC Olympia Berlin (6:4) und 1. UTK BSC Oberauroff (7:1) konnten im Anschluss vier weitere Punkte auf der Habenseite verbucht werden.

Dass die Hehenberger- Schützlinge trotz guter Leistung die letzte Partie des Tages nicht auch für sich entscheiden konnten, lag an einer förmlichen Leistungsexplosion ihres Gegners RSV Detmold-Klütt. Das sich am Ende der Saison aus der Bundesliga zurückziehende Team erzielte im Verlauf des Wettkampftages im Schnitt 54,45 Ringe pro Satz und steigerte sich gegen die Dauelser auf 58 Ringe, einen absoluten Spitzenwert.

Nun Showdown in eigener Halle

Durch die 2:6-Niederlage vergab der fünftplatzierte SV Dauelsen eine bessere Ausgangsposition vor dem Showdown beim Heimwettkampftag am Sonnabend, 4. Februar, in der Aller-Weser-Halle in Verden.