Bodo Meins geht in „JFK-Rente“

Riede - Sieben Jahre lang, seit 2010, ist Bodo Meins beim Jugend-Förderkreis-Cup (JFK-Cup) des MTV Riede für U11-Kicker für Pressearbeit und Medienverarbeitung zuständig. Mit dee 14. Auflage am nächsten Wochendende, 14./15. Januar, geht er in den selbst gewählten, aber überaus verdienten „Ruhestand“.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Beruflich bleibt Meins als Schulassistent der Gudewill-Schule in Thedinghausen aktiv. „Natürlich bedauern wir es sehr, dass Bodo aufhören will. Immerhin war er jetzt achtmal dabei. Seine Ideen und seine technische Umsetzung werden uns ungeheuer fehlen. Er ging an seine Aufgabe mit viel persönlichem Einsatz heran. Dabei ist Bodo nicht einmal Mitglied des MTV Riede. Er hat die wichtigen Kontakte zur Gudewill-Schule gehabt. Nur so war es möglich, dass wir die Einrichtungen nutzen konnten. Durch seine vielen Medienkontakte hat er den JFK-Cup auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Keine Frage, Bodo wird uns fehlen“, kann JFK-Organisator Danny Ohliger aber die Entscheidung von Meins durchaus nachvoll ziehen.

