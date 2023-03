Sören Blumenthal lässt Oyten II doch noch jubeln - 30:29

Von: Björn Lakemann

Teilen

Oytens Ole Lübbers. © häg

Oyten – Ganz wichtiger Sieg für Handball-Landesligist TV Oyten II: Im Kellerduell behauptete sich das Team von Sören Blumenthal mit 30:29 (15:15) über den MTV Eyendorf II. Das entscheidende Tor zum Endstand markierte Blumenthal mit seinem fünften Treffer.

Schon in der ersten Hälfte wechselten die Führung ständig. Zwar gelang Sören Hassing nach dem 5:6 (12.) mit seinem Treffer das 8:6 (14.), doch die Gäste konterten. Erst kurz vor der Pause traf Oytens Timo Precht zum 15:15. „Wir haben hinten einfach nicht zugefasst. Am Ende hat sich Eyendorf durch die vielen Zeitstrafen aber selber ins Knie geschossen“, befand Blumenthal. Im zweiten Abschnitt spitzte sich der Abstiegskampf weiter zu. Hatte Sven Lux noch auf 16:17 (34.) verkürzt, war der MTV in der Folge am Drücker und träumte fünf Minuten vor Ultimo beim 29:26 vom vierten Saisonsieg. Aber das Blumenthal-Team bewies eine tolle Moral. Nach weiteren Zeitstrafen des MTV sorgten Hassing, Jaap Wilkens, Precht sowie Sören Blumenthal mit dem finalen Treffer doch noch für die Wende. Diese hätten wohl nur wenige Aktive und Zuschauer fünf Minuten und vier Sekunden vor Spielende auf dem Schirm gehabt. Durch den Sieg setzte der TVO ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf.

Tore TV Oyten II: Precht (5), Sell (5), Blumenthal (5/3), Lübbers (5/4), Hassing (3), Lux (3), J. Wilkens (2), Reelfs (1), D. Lange (1). bjl