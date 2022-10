Nick Volmert hat das Nationalteam fest im Blick

Von: Björn Lakemann

Der Wulmstorfer Nick Volmert hat in Leipzig eine tolle Entwicklung genommen und steht auf dem Sprung in die U17-Nationalmannschaft. © Privat

Der 16-jährige Wulmstorfer Nick Volmert hat bereits in der A-Jugend des Bundesligisten Leipzig aufhorchen lassen. Jetzt steht das große Handball-Talent vor dem Sprung in die U17-Nationalmannschaft.

Leipzig/Wulmstorf – In der vergangenen Woche feierte der Wulmstorfer Nick Volmert in Leipzig seinen 16. Geburtstag. Dieser wurde mit seinen Eltern Gunda und Marco gebührend in Sachsen gefeiert. Aber das war nicht der einzige Grund. Denn der 16-Jährige, der als B-Jugendlicher bereits drei Einsätze mit reichlich Toren für die A-Jugend des Bundesligisten SC DHfK Leipzig absolviert hat, steht kurz vor der Nominierung für die U17-Nationalmannschaft.

Ich habe bereits zwei DHB-Lehrgänge unter Trainer Jochen Beppler hinter mir. Dieses Mal hat er mir eine tolle Entwicklung bescheinigt und gesagt, dass er mich auf dem Schirm hat. Somit stehen meine Chancen also nicht so schlecht.

Für den groß gewachsenen Volmert, der im Kreis Verden für die HSG Verden-Aller aktiv gewesen ist, stand unlängst in Kienbaum der zweite Lehrgang der Jahrgänge 2006/2007 auf dem Programm. „Ich habe bereits zwei DHB-Lehrgänge unter Trainer Jochen Beppler hinter mir. Dieses Mal hat er mir eine tolle Entwicklung bescheinigt und gesagt, dass er mich auf dem Schirm hat. Somit stehen meine Chancen also nicht so schlecht“, freut sich der junge Wahl-Leipziger, der die nächsten Länderspiele im Januar fest im Visier hat.

In Leipzig lebt der 16-Jährige im Sportinternat und kann sich dort voll und ganz seinem Sport widmen. Dabei hält er sich streng an die Vorgaben seiner Trainer. Unter anderem schläft er in jeder Nacht mindestens neun Stunden, um am Folgetag seine Leistungsspitze erreichen zu können. Sein Wirken in der Messestadt trägt schon Früchte, denn der wurfgewaltige Linkshänder ist schon wieder auf Reisen. Denn die Auswahl des Bundeslandes Sachsen, die für einen Lehrgang in Görlitz zusammengekommen ist, kann natürlich nicht auf die Dienste des Wulmstorfers verzichten. bjl