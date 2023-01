Blatt vermisst die Einstellung

Teilen

Auch seine zehn Tore konnten die 24:26-Niederlage nicht verhindern: Verden-Allers Louis Beyer. © Albrecht

Verden-Allers A-Jugend patzt beim 24:26 gegen Oberliga-Schlusslicht SG Börde Handball

Verden – Mit einer großen Enttäuschung endete das Heimspiel gegen die SG Börde Handball für die männliche A-Jugend des Oberligisten HSG Verden-Aller. Gegen das Schlusslicht mussten sich die Gastgeber mit 24:26 (13:12) geschlagen geben und rutschten damit vom zweiten auf den vierten Platz ab.

„Die Einstellung hat vorne und hinten nicht gestimmt“, monierte Lars Blatt, der den verhinderten Sascha Kunze an der Seitenlinie vertrat. Vor der Partie waren die Gastgeber aufgrund des bisherigen Auftretens als klarer Favorit gehandelt worden. Doch dieser Rolle konnten sie nie gerecht werden. Dabei hatte es nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (6:6/13.) zunächst danach ausgesehen, als sollten die Verdener die Partie in den Griff bekommen. Denn nach einem kurzen Zwischenspurt hieß es 10:7 (19.) und auch kurz vor der Pause hatte dieser Vorsprung noch Bestand – 13:10. Die Gäste hatten aber noch zwei Antworten parat und verkürzten vor dem Wechsel noch auf 12:13.

Im zweiten Durchgang, in dem die Gastgeber den Gegner offensichtlich weiter unterschätzten, war bis zum 24:24 (54.) noch immer keine Entscheidung gefallen. Doch in Überzahl ging Börde 25:24 (58.) in Führung und baute diese eine Minute vor dem Abpfiff auf zwei Tore aus und sicherte sich damit den ersten Saisonsieg. Die Verdener haben am kommenden Sonntag ein weiteres Heimspiel. Zu Gast ist dann der aktuelle Tabellenzweite Northeimer TC, gegen den eine Steigerung nötig ist.

Tore HSG Verden-Aller: Arne Blatt (1), Nick Jäger (2), Niklas Nowak (1), Lasse Metzing (7), Jari Katz (1), Tom Lasse Blatt (1), Louis Beyer (10/4), Lukas Seliger (1). bos