Blatt-Abschied geht daneben – 20:29

Verden-Aller: C-Jugend zeigt in Hildesheim Auswärts-Gesicht

+ Zum Abschluss nahmen Björn Fechner (links) und Marco Volmert ihren Trainer-Kollegen noch einmal in Mitte: Nils Blatt hört bei der C-Jugend der HSG Verden-Aller auf und kümmert sich künftig um die E- sowie D-Jugend des Vereins.

Verden – Mit dem Vorsatz, zum Saisonabschluss auch bei der Eintracht zu punkten, war die vom Trio Nils Blatt, Marco Volmert und Björn Fechner trainierte männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller nach Hildesheim gereist. Für Blatt war es der letzte Einsatz, er wird sich in Zukunft um die E- und D-Jugend des Vereins kümmern. Die Partie in Hildesheim endete 20:29 (7:14) aus Sicht der Gäste. Es blieb somit beim fünften Platz. „Schade, dass die Jungs in dieser Saison auswärts ein anderes Gesicht gezeigt haben, als bei den Heimspielen. Dennoch sind wir mit dem Erreichten zufrieden“, so die Trainer. Sicher ist das Abschneiden auch der Tatsache geschuldet, dass nur einmal der volle Kader in der starken Handball-Oberliga auflaufen konnte.