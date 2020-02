Für Blasi werden Erinnerungen wach

Baden – Das 0:3 daheim gegen den Tabellenzweiten aus Lindow ist für die Volleyballer des TV Baden bereits abgehakt und Schnee von gestern, nun heißt es heute Abend im Auswärtsspiel beim TuS Mondorf (19.30 Uhr) zurück in die Spur zu finden.

Einer, der nach langer Verletzung gegen Lindow wieder erste Einsatzzeiten bekam, hat an die Mondorfer eher schlechte Erinnerungen. Denn beim damaligen 3:0-Erfolg schied Zuspieler Alessandro Blasi Mitte der Partie mit einer schweren Fußverletzung aus. „Mal sehen, wie er bei diesem Wiedersehen auftreten wird“, sagt Badens Coach Werner Kernebeck, der dem kommenden Gegner zwar viel Respekt zollt, „doch will ich nach der Partie unbedingt etwas Zählbares in den Händen halten!“ Wichtig wird sein, wie sein Team die lange Anfahrt per Bus (circa sechs Stunden) verkraften und ins Spiel finden wird. Kernebeck: „Die ersten zehn Minuten werden meiner Meinung nach entscheidend sein. Sie entscheiden, wie sich die Begegnung entwickeln wird. Aber wir haben auf der Hinfahrt je genug Zeit, um uns auch mental auf die anstehende Begegnung vorzubereiten.“ Damit dann auch genügend Bewegung dazukommt, reisen die Badener schon recht früh an. „Ich möchte einfach nichts dem Zufall überlassen. Denn es würde mich und natürlich auch die Jungs schon arg wurmen, wenn wir die Rückfahrt durch die Nacht ohne Punkte antreten müssten.“

Personell kann Kernebeck wieder aus dem Vollen schöpfen. „Das ist auch gut so. Denn es ist schon wichtig, dass wir durchwechseln können“, so der Trainer, der beide Teams eigentlich auf Augenhöhe sieht. „Wir haben bloß aus unseren Möglichkeiten mehr gemacht!“ vst