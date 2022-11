Bittere Niederlage im Kellerduell

Von: Björn Lakemann

Ab durch die Mitte: Daverdens Julian Hanke hat die Lücke in der HSG-Deckung gefunden. © Hägermann

Der TSV Daverden kassierte in der Handball-Regionsoberliga eine bittere Niederlage. Im Kellerduell unterlagen die Gastgeber ausgerechnet gegen das bis dato noch punktlose Schlusslicht HSG Phoenix deutlich mit 23:33 (11:18). Für das Team von Dirk-Oliver Kühl war es bereits die siebte Niederlage im achten Saisonspiel.

Daverden – Entscheidend für die Niederlage waren stattliche 22 technische Fehler. Denn die waren ein gefundenes Fressen für die Gäste, die allein 14 Treffer per Gegenstoß erzielten. „Uns fehlt derzeit einfach das nötige Selbstvertrauen. Es muss uns unbedingt gelingen, dass wir uns in ein Spiel reinarbeiten“, hofft Daverdens Trainer. Gleichzeitig wollte er kein zu hartes Urteil über seine Mannschaft fällen. Schließlich stehen in seinem Kader gleich sieben Akteure, die dem Jahrgang 2002 angehören oder noch jünger sind.

Dabei war der Start vielversprechend verlaufen, denn die Gastgeber lagen bis zum 5:4 (6.) durch einen Treffer von Daniel Elfers in Führung. Dann kam es jedoch zum Bruch im Spiel der Kühl-Schützlinge. Wenig verwunderlich also, dass die Gäste die Führung über 8:5 (11.), 12:7 (15.) bis auf 18:10 (28.) ausbauten. Phoenix stand kompakt in der Deckung und arbeitete auch in Durchgang zwei weiter an den ersten Saisonpunkten. Für die Daverdener deutete sich spätestens beim 15:25 (43.) die Heimpleite an. Doch die Gastgeber ließen die Köpfe nicht hängen und verkürzten auf 23:30 (56.) nach einem Treffer von Dennis Bischoff. Doch zu mehr reichte es nicht, da sich in der Folge erneut zu viele Fehler ins Daverdener Spiel einschlichen und Phoenix diese bis zum Schlusspfiff konsequent ausnutzte. bjl