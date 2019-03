Bischoff zeigt sich im Derby hellwach

Bassener Schütze des goldenen Tores beim 1:0-Erfolg in Hülsen / Spiel mit wenig Chancen

+ Schütze des goldenen Tores: Bassens Luca Bischoff. Archivfoto: von Staden

Hülsen/Bassen – Viel investiert, mit vollem Körpereinsatz und Leidenschaft gegen die leichte Überlegenheit des Gegners gestemmt, am Ende aber standen Hülsens Bezirksliga-Fußballer im Derby gegen den TSV Bassen mit leeren Händen da. So reichte den Gästen am Sonntag eine perfekte Szene zum 1:0 (0:0)-Sieg, den Luca Bischoff mit dem Tor des Tages (81.) unter Dach und Fach brachte.