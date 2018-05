Bischoff und Wiechert mit Doppelpack – 6:1

Bassen - Wieder einen haushohen Sieg innerhalb weniger Tage feierten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen: Nach dem klaren 5:0-Erfolg am Sonntag über den TuS Zeven holte sich mit dem FC Worpswede nun der nächste Abstiegskandidat eine Abreibung ab, musste am Ende ein hohes 1:6 (0:5) im Gepäck verstauen.

„Ich war schon etwas überrascht, wie sich die Worpsweder hier präsentiert haben. Ich hatte viel Kampf und viel Laufarbeit erwartet, doch davon kam nur ganz wenig. So war es letztlich nur eine Frage der Höhe unseres Sieges, den wir zu einfach einfahren durften“, konstatierte nach Spielschluss Bassens Coach Uwe Bischoff, der bis zur Pause gleich fünf Treffer seiner Schützlinge notieren durfte. Eine Wiechert-Flanke versenkte erst Jannis Rust am langen Pfosten (26.), dann war Luca Bischoff nach Schaarschmidt-Vorarbeit zur Stelle (32.). Als dann Bischoff wenig später einen Handstrafstoß cool versenkte (35.) , war die Messe bereits früh gelesen. Zumal Daniel Wiechert nach Pass von Fritz Schaarschmidt in die Schnittstelle noch das 4:0 (40.) nachlegen konnte und noch kurz vor der Pause gar auf 5:0 stellen durfte. „Das war das schönste Tor des Tages“, stellte Coach Bischoff heraus.

Nach der Pause schaltete der TSV Bassen dann in den Verwaltungsmodus, kam aber in der 71. Minute durch den eingewechselten Luca D'Agostino noch zum 6:0. Zwar gelang Worpswedes Stauffer nach Ecke aus fünf Metern noch das 1:6 (78.), zu mehr aber reichte es dann nicht mehr. J vst