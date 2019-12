Bischoff muss weiter auf Trio verzichten

Bassen/Hülsen – Letzter Auftritt des Jahres für Bassens so erfolgreiche Bezirksliga-Fußballer, die am Sonntag (14 Uhr) den unbequemen Kreisrivalen aus Hülsen erwarten – wenn denn gespielt werden kann.

„Zum Abschluss wollen wir ein unglaublich positives Jahr mit einem Sieg abschließen. Vom Kader her gibt es keine gravierenden Unterschiede zu den letzten Spielen. Wir setzen auch gegen Hülsen wieder auf ein schnelles Angriffsspiel und wollen von Anfang an Druck ausüben. Der zweite Tabellenplatz ist eine ausgezeichnete Belohnung für mein Team und alle Offiziellen, die seit der Vorbereitung im Winter 2019 ganz hervorragend mitgezogen haben“, sagt Basses Trainer Uwe Bischoff, der weiter auf Diezel, Wessel und David Schymiczek verzichten muss.

Nach der unfreiwilligen Pause am vergangenen Sonntag wird sich der Hülsener Kader nicht verändern. Vielmehr dürften die zuvor verletzten Muhamed und Amer Özer noch mehr im Saft stehen. Vorwärts-Coach Jan Twietmeyer reist mit einer gehörigen Portion Respekt an die Dohmstraße: „Bassen hat eine spielstarke Truppe, die seit Jahren eingeschworen ist. Da passt im Team alles prächtig zusammen.“ In erster Linie komme es für seine Hülsener darauf an, nicht zu offensiv anzutreten und so nicht ins offene Messer zu laufen. vst/vde